Любимова возглавила оргкомитет по подготовке к 100-летию Ингушетии

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке к празднованию 100-летия образования Ингушетии, которое будет отмечаться в 2024 году, возглавила министр культуры РФ Ольга Любимова, говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на портале правовой информации.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

"Утвержден распоряжением правительства Российской Федерации состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия. Министр культуры РФ Ольга Любимова - председатель организационного комитета", - говорится в сообщении.

Также в документе указано, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов является заместителем председателя оргкомитета.

День образования Ингушетии отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе.