Экспозицию на базе водяной мельницы XVIII века откроют в усадьбе Тютчева под Брянском

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Экспозицию об истории и видах водяных мельниц откроют осенью 2021 года на базе воссозданной водяной мельницы XVIII века на территории историко-литературного музея-заповедника Ф. И. Тютчева "Овстуг" в Брянской области. Об этом ТАСС в четверг сообщила председатель регионального областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), директор музея Оксана Шейкина.

"Это единственный подобный объект на территории Брянской области, который сохранился - деревянное здание, мельница, находится на территории владений семьи Тютчевых. Сейчас мы пытаемся с помощью волонтеров подремонтировать колесо мельницы, чтобы оно было в рабочем состоянии. <...> Работы заканчиваются в октябре месяце. Для экспозиции разрабатывается проект по истории и видам водяных мельниц", - рассказала Шейкина.

По ее словам, здание водяной мельницы XVIII века восстановили в 2003 году к 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева, но фактически не использовалось как выставочное пространство. Проект благоустройства территории и создания экспозиции реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры, в рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Творческие люди", входящего в нацпроект "Культура", добавила Шейкина.

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг" расположен в Жуковском районе в 40 км от Брянска. В усадьбе в 1803 году родился Федор Иванович Тютчев - будущий русский поэт, дипломат, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, он посещал имение в разные периоды жизни. Музейную экспозицию открыли в 1957 году в здании сельской школы. В 1985 году воссоздали усадебный дом, где через год начал работать музей Тютчева. В структуру усадебного комплекса также входят мельницы, беседка на острове, липовые аллеи.

В фондах музея-заповедника находятся несколько тысяч подлинных экспонатов. По инициативе главы российского МИД Сергея Лаврова в музее создали экспозицию копий документов из архивов министерства о деятельности российских поэтов-дипломатов Антиоха Кантемира, Дениса Фонвизина, Дмитрия Веневитова, Константина Батюшкова, Александра Грибоедова и самого Тютчева.