Почти 700 работ живописцев и скульпторов представили на масштабной биеналле в Барнауле

БАРНАУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Почти 700 работ представили молодые живописцы, скульпторы и дизайнеры на самой масштабной молодежной выставке в Сибири "Аз.Арт.Сибирь", которая открылась 8 июля в Барнауле. Выставка будет проходить в течение трех недель, сообщила на церемонии открытия министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"В Барнауле начинается крупнейшее в Сибири событие в художественном мире среди молодежи. За годы работы (выставка проводится уже в 10-й раз, прим.ТАСС) выставка сформировала репутацию самого яркого, интересного, с научной составляющей, культурного события в этой сфере. В течение трех недель Барнаул принимает на себя право культурной столицы в этой сфере", - сказала Безрукова.

В этом году на выставке представили почти 700 работ живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров со всех регионов Сибири и из Приморья. По итогам работы выставки, организаторы которой получили в этом году президентский грант, жюри выберет лауреатов и вручит им денежные призы. Кроме того, в рамках биеналле пройдет научно-практическая конференция, посвященная художественной культуре Сибири и сопредельных территорий. На конференции с докладами выступят искусствоведы, культурологи, художники и дизайнеры, сотрудники музеев и галерей из Алтайского края, Новосибирска, Кемерово, Омска, Иркутска, Красноярска, Республик Тыва, Хакасия, Узбекистан.

Председателя новосибирского регионального отделения Союза художников России, профессор Вадим Иванкин, прибывший на церемонию открытия, высоко оценил десятилетний опыт работы выставки и отметил важность этой площадки как возможности заявить о себе молодым авторам. Члены жюри оценят их работы по шести номинациям - станковая живопись, уникальная графика, печатная графика, скульптура, декоративное искусство, искусствоведение. Помимо экспозиций гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками.

Среди работ молодых художников можно увидеть классические пейзажи, а также картины, посвященные пандемии коронавируса, последствиям природных пожаров и другим актуальным темам.

"Аз.Арт.Сибирь" - это крупнейшая молодежная выставка, которую проводит алтайский "Союз художников" с 2004 года раз в два года. За годы реализации проекта в нем приняли участие более 2 тыс. молодых художников.