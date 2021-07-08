Театр на Бронной пока не утвердил Наталью Максимову на роль Раневской

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Режиссер Микита Ильинчик пробует непрофессиональную актрису Наталью Максимову на роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" на сцене Театра на Бронной. Но решение об утверждении ее в актерском составе пока не принято, сообщила директор театра Елена Мироненко.

Ранее на пресс-конференции в театре его художественный руководитель Константин Богомолов сообщил, что Ильинчик поставит пьесу "Вишневый сад" в театре. Позднее СМИ сообщили, что роль Раневской в спектакле исполнит трансгендер Наталья Максимова.

"Микита Ильинчик, режиссер, прекрасно дебютировавший зимой с "Благоволительницами", теперь приглашен поставить у нас "Вишневый сад". Роль Раневской репетирует замечательная актриса нашего театра Марина Орел. Но молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы", - написала она на своей странице в Facebook.

Мироненко заметила, что Максимова - непрофессиональная актриса, и театр дает молодому режиссеру рекомендацию, но также и "шанс - ошибиться или удивить". "А сможет или не сможет идея Микиты со вторым составом в лице непрофессиональной, но неординарной Натальи воплотиться в жизнь, будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа, как это всегда происходит в нашем театре", - подчеркнула директор.

Она обратила внимание, что спектакль ставится на деньги Фонда Михоэлса, партнера театра - без использования средств налогоплательщиков.