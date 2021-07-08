Умер первый директор Киркорова Геннадий Руссу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый директор Филиппа Киркорова Геннадий Руссу умер на 73-м году жизни. Об этом Киркоров сообщил в Instagram в четверг.

"Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор", - написал Киркоров.

Сотрудничать с Руссу Киркоров начал в 1988 году. "Именно сегодня я как никогда понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни <...> Почему <...> ковид забирает один за другим моих близких друзей", - добавил певец.

Геннадий Руссу сотрудничал с Игорем Сурухановым и Аллой Пугачевой. Последние годы он работал вместе с Тамарой Гвердцители.