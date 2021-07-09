Иркутскому музею декабристов подарили редкий экземпляр схемы для вышивания XIX века

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Московские коллекционеры подарили Иркутскому музею декабристов подлинную схему вышивки первой четверти XIX века. Такие экспонаты представляют большую редкость, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Иркутский музей декабристов получил уникальный подарок от московских коллекционеров. Подлинную схему вышивки первой четверти XIX века подарили Оксана Григорьева и Константин Журомский <…> От постоянного использования подобные печатные образцы быстро изнашивались и приходили в негодность, поэтому сейчас они представляют большую историческую и музейную ценность, их практически невозможно найти", - говорится в сообщении.

Схема выполнена методом офорта (старинной техники глубокой печати) и раскрашена вручную. Подаренный образец был напечатан в период с 1810 по 1822 годы французским издательством Vallardi и представляет собой цветочный узор для сумочки.

Рисунки-схемы выпускали французские, берлинские, венские издательства и распространяли в страны Европы и Россию. Они пользовались большой популярностью у женщин декабристской эпохи, часто передавались из рук в руки и копировались. В коллекции музея есть предметы рукоделия, созданные по таким схемам, но самих схем не было.

Коллекционеры Оксана Григорьева и Константин Журомский собирают рисунки-схемы XIX века для вышивания и вязания. Предметы из их собраний участвовали в крупных выставках. Планируется, что подаренный иркутскому музею редкий экспонат будет представлен в декабре на выставке бисерной коллекции.

Иркутский музей декабристов - это частично воссозданные исторические интерьеры домов, в которых представлены подлинные вещи семей Волконских, Трубецких, Муравьевых и других.