В "Художественном" прошел показ фильма "Берегись автомобиля" режиссера Эльдара Рязанова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Берегись автомобиль" режиссера Эльдара Рязанова прошел в кинотеатре "Художественный". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кинотеатра.

"В большом зале кинотеатра "Художественный" состоялся специальный показ трагикомедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" при участии музея транспорта Москвы. Картину представили директор событийной программы кинотеатра Галарина Долговых и директор музея Оксана Бондаренко. Первые зрители подъехали к зданию на исторических "Волгах" - это представители клуба "Любителей ГАЗ-21", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что легендарному кинофильму "Берегись автомобиля" исполняется 55 лет. Это не только любимый фильм многих поколений зрителей с захватывающим сюжетом и прекрасной игрой великих актеров, но и самая наглядная энциклопедия автомобильной жизни СССР 60-х годов.

"По сюжету, застенчивый страховой агент и актер самодеятельного театра Юрий Деточкин угоняет машины советских взяточников и вырученные деньги отправляет в детские дома. Но для правосудия в лице следователя Подберезовикова этот Робин Гуд - всего лишь преступник. Трагикомедия "Берегись автомобиля" стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в повторный прокат с 8 июля картину в отреставрированной версии выпустил дистрибьютор НП "Редакция журнала "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм".