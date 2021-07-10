Киношкола "Горький film" открылась в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Горький fest"

ТАСС, 10 июля. Киношкола "Горький film" открылась в рамках пятого кинофестиваля "Горький fest", который проходит в Нижегородской области с 9 по 23 июля, сообщили организаторы фестиваля.

"В Нижнем Новгороде в пространстве "Мининский университет - Точка кипения" состоялось торжественное открытие киношколы "Горький film" в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино "Горький fest", - говорится в сообщении.

В киношколе молодые нижегородцы смогут попробовать себя в роли режиссеров и создать собственное кино. Участниками стали девять финалистов, прошедших конкурсный отбор: Анастасия Глухих, Владимир Закваскин, Елена Еремеева, Дмитрий Кустов, Александр Макаров, Анастасия Малахова, Иван Тарасов, Марина Шабаркина, Анастасия Шаронова. Также в киношколе принимают участие студенты Мининского университета, обучающиеся на кафедре "Продюсерства и музыкального образования".

Работа киношколы продлится с 9 по 14 июля, с 10 по 13 июля состоятся открытые мастер-классы для всех желающих. Так, режиссер Оксана Карас расскажет о первых шагах в профессии, режиссер Александр Котт выступит с лекцией на тему "Короткий метр", а режиссер Оксана Михеева - на тему "Как снять короткометражный фильм за один день".

Киношкола организована фестивалем "Горький fest" совместно с Московской школой кино при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета.

"Горький fest" - 2021

Пятый фестиваль современного российского кино "Горький fest" пройдет в Нижегородской области с 9 по 23 июля. В конкурсную программу фестиваля вошли 11 фильмов. Это "Афины" режиссера Игоря Ерохина, "Ехай" Никиты Ильяшенко, "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер" Алексея Житковского, "Краткая теория тотальной институции. Взгляд художника" Надежды Ишкиняевой, "Мама, я подружилась с призраками" Александра Воронова, "Море волнуется" Михаила Давыдова, "Мы будем громко ему кричать" Александра Елизарова, "На дне почерневшей шкатулки белеют хлесткие струны" Арсения Колмыкова, "Отмена режима" Яны Садулаевой, "Степь моя" Сергея Яковенко, "Человек растет во сне" Ивана Курбакова. Закроется фестиваль документальной картиной Владимира Головнева "Дальний план".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что фестиваль станет одним из ключевых в событийной программе к 800-летию Нижнего Новгорода. Зрительские показы пройдут на 26 областных и городских территориях, включая традиционные показы в летнем кинотеатре, на Нижневолжской набережной, в Нижегородском театре драмы имени Горького. Также фильмы можно будет увидеть в тех местах, где их раньше никогда не показывали, например, на заводе ГАЗ и заводе "Красное Сормово".

При этом участников и зрителей на показы будут допускать при предъявлении оригинала сертификата вакцинации от COVID-19 либо отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР (срок действия - не более трех дней). Для несовершеннолетних лиц необходим результат экспресс-теста на антигены коронавируса (срок действия - не более трех дней). Эти документы будут необходимы также при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.

Фестиваль "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.