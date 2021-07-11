Мир музыки и жизнь эпохи палеолита: на "Ленфильме" откроется VR-выставка CannesXRussia

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Выставка проектов виртуальной реальности CannesXRussia, открывающаяся на "Ленфильме" 11 июля, представит проекты, включенные в конкурс Каннского международного кинофестиваля и NewImages Festival. Зрители смогут выбрать программу, состоящую из нескольких картин, сообщают организаторы.

"У нас будет три тематические программы. Одна программа фильмов на французском языке, вторая - это детская программа и третья - это программа фильмов-победителей фестиваля NewImages. Всего больше 20 VR-проектов представлено, и у каждого зрителя будет возможность выбрать: посмотреть одну из этих трех программ, уже готовых, или собрать программу по собственному желанию. У нас на выставке будут работать медиаторы, которые будут помогать с выбором, рассказывать, на какие темы, из каких стран, каких режиссеров есть фильмы", - рассказала ТАСС креативный продюсер культурно-выставочного центра "Ленфильм" Александра Ахмадщина.

География проектов разнообразна: режиссеры из Германии, США, Франции, Канады, Японии, Аргентины, Нигерии, Израиля представят зрителям свои работы. Россия станет одной из десяти стран, в которой пройдут официальные выставочные показы программ фестивалей мировой кинематографии. Посетители выставки смогут исследовать мир за пределами человеческого восприятия в проекте Адриана Мейера "Пути разума", услышать историю о слабовидящем мальчике с музыкальным талантом от режиссера Германа Хеллера и перенестись на 38 тысяч лет назад в эпоху палеолита через проект "Леди Сапиенс" (Камиль Дувлерой).

Представитель фестиваля отметила, что зрители смогут перемещаться внутри виртуальной реальности, помещения киноцентра специально оборудуют. "Визуальное погружение начинается еще до того, как зрители надевают очки виртуальной реальности, - добавила представитель проекта. - Красная ковровая дорожка будет реальная - от входа "Ленфильма" и до выставочного пространства по лестнице, так что можно будет фотографироваться на красной дорожке, как будто бы на самом настоящем фестивале".

По словам продюсера, сеансы будут проходить каждые 75 минут: 55 минут выделили на просмотр проектов (в среднем, это три-четыре фильма), после чего - небольшая пауза для проведения всех необходимых санитарно-эпидемиологических процедур. Ограничения будут и по количеству зрителей - не более пяти человек на одном сеансе.

Выставка виртуальной реальности CannesXRussia будет проходить по 17 июля. Инициатива проведения этого мероприятия на "Ленфильме" принадлежит Французскому институту.