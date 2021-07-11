Мариинка покажет мультижанровую премьеру "Байка. Мавра. Поцелуй феи" по Игорю Стравинскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Самую необычную премьеру сезона - мультижанровый спектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи" по произведениям Игоря Стравинского покажут 11 июля на Новой сцене Мариинского театра. Проект задуман как часть Года Стравинского, объявленного в театре его художественным руководителем, народным артистом России Валерием Гергиевым.

"Мы испытываем самые смелые ожидания при обращении к творчеству Игоря Стравинского, который, кстати, вырос в доме прямо напротив Мариинского театра и треть жизни прожил в России. Мы давно не показывали "Поцелуй феи," у нас давно не шла "Мавра", и мы давно не обращались к такой небольшой, но загадочной интригующей театральной пьесе, как "Байка про лису, петуха, кота да барана". И вот теперь, в Год Стравинского, все три произведения, написанные в 1920-е годы, соберутся в одном спектакле в новой постановке", - сказал в беседе с журналистами маэстро. Он продирижирует двумя премьерными показами - 11 и 14 июля.

В новом спектакле объединили произведения трех жанров и двух периодов творчества композитора - "русского" и "неоклассического". "Байка" - "веселое представление с пением и музыкой", "Мавра" - опера на сюжет пушкинского "Домика в Коломне", "Поцелуй феи" - балет. Спектакль поставил постоянный хореограф Мариинского театра, лауреат "Золотой маски" Максим Петров, костюмы создала Юлдус Бахтиозина, которую называют "амбассадором славянской эстетики в Европе". В духе смешения жанров в спектакле она смешала стили сценического гардероба: вместе с одеждами, стилизованными под исторические, на сцене появляются спортивные костюмы и пуховики, а балетные туфли соседствовуют с кроссовками. Сценографом спектакля выступила Альона Пикалова.

Первой постановщицей всех трех сочинений в пору "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже была Бронислава Нижинская. Поставленная ею опера-шутка "Мавра" провалилась на парижской премьере. Как считают историки балета, европейскому слушателю и сегодня трудно воспринять "русский код" этого сочинения. Там слышны и голоса петербургской Коломны, где вырос Стравинский, и перезвон Николы Морского, и марши военных духовых оркестров, которые квартировали тут же рядом, в Новой Голландии.