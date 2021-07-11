Анна Нетребко с тремя другими звездами оперы выступила на стадионе "Панатинаикос" в Афинах

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Российская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко вместе с тремя другими оперными звездами - Юсифом Эйвазовым, Анитой Рачвелишвили и Димитрисом Платаниасом - выступила в субботу вечером на гала-концерте "Верди" в Афинах. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Гала-концерт состоялся на стадионе "Панатинаикос", самой большой площадке под открытым небом в Афинах, где в 1896 году состоялись первые в современной истории Олимпийские игры. Местные СМИ назвали представление "главным культурным событием этого лета в Греции".

Концерт с участием звезд мирового уровня организовала Греческая национальная опера, которая возвращается к спектаклям перед публикой после многомесячного перерыва, вызванного пандемией. В этом году мероприятие приурочено к 150-летней годовщине мировой премьеры оперы Джузеппе Верди "Аида", которая состоялась 24 декабря 1871 года в Каире. По словам организаторов, чтобы отметить это важное событие, Греческая национальная опера пригласила Нетребко. Главным спонсором гала-концерта стал фонд имени греческого магната-судовладельца и благотворителя Ставроса Ниархоса.

Перед гала-концертом "Верди" Нетребко заявила греческим телеканалам: "Мы очень рады дать этот концерт в этом удивительном историческом месте. Здесь прекрасная атмосфера. Мы подготовили потрясающую программу с ариями из произведений Верди. Это очень хорошие оперы. И участвуют отличные, великие певцы". Тенор Эйвазов отметил, что для него необычно петь на стадионе. "Мы впервые в своей карьере поем в таком месте", - сказал он. В свою очередь меццо-сопрано Рачвелишвили отметила свое сотрудничество с Нетребко. "Мы с Анной много раз пели вместе. У нас всегда отличное сотрудничество. Я рада, что данное выступление происходит в моей любимой Греции, в моих любимых Афинах, в этом прекрасном месте", - сказала певица.

Концерт прошел в сопровождении оркестра Греческой национальной оперы под управлением французского дирижера Филиппа Огена. Были исполнены арии из таких опер Верди, как "Аида", "Трубадур", "Риголетто", "Отелло" и другие.

Организаторы в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса получили право продать только 10 тыс. билетов ценой до €250. Это одна пятая всех мест на стадионе "Панатинаикос", вмещающем 50 тыс. зрителей. Были установлены три больших светодиодных экрана, а для зрителей, которые были рассажены с учетом социальной дистанции, специально изготовили 10 тыс. подушек.