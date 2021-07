Драму "Белой дороги!" представили на Каннском кинофестивале как международный кинопроект

КАНН, 12 июля. /ТАСС/. Мистическая драма Эллы Манжеевой "Белой дороги!" была представлена в воскресенье вечером на Каннском кинофестивале как международный кинопроект. Как сообщили ТАСС кураторы проекта, работа российского режиссера получила официальную поддержку фестивальной программы L’Atelier de la Cin fondation.

Встречи в Канне в период фестиваля позволят режиссеру найти зарубежных партнеров для реализации своих творческих замыслов. Программа L’Atelier de la Cin fondation призвана поддерживать авторское кино во всем мире, чтобы "содействовать появлению нового поколения кинематографистов". Свой фильм режиссер характеризует как современный миф. По ее мнению, "картина будет понятна каждому, кто переживал не только потерю близких людей, но и внутреннюю потерю самого себя".

Первая за 15 лет

Полнометражная картина "Белой дороги!" (2020) стала совместным проектом Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. По словам продюсеров, это "первая российская лента, одобренная за последние полтора десятилетия молодежной секцией Каннского фестиваля". Приглашение в подобную профессиональную программу гарантирует особое внимание творческого сообщества.

Так было и с предыдущей лентой Манжеевой "Чайки", признанной в 2015 году лучшим дебютом "Кинотавра". Она совершила затем головокружительное путешествие по мировым киносмотрам, включая Берлин, Карловы Вары, Лос-Анджелес, Брисбен, Эдинбург и многие другие.

При поддержке "Роскино"

Презентация проекта Манжеевой прошла в Канне при поддержке "Роскино". В этом году российский кинематограф представлен на Каннском фестивале особенно широко и разнообразно. Картины "Дело" (Нouse arrest) Алексея Германа - младшего и "Разжимая кулаки"(Les poings desserres) Киры Коваленко участвуют в конкурсе "Особый взгляд". В понедельник в главной конкурсной программе будет показан фильм "Петровы в гриппе" (Petrov's flu) Кирилла Серебренникова, вызывающий большой интерес у кинопрессы.

В эту же программу включена и лента "Купе номер шесть" (Hytti №6) Юхо Куосманена, снятая при поддержке Министерства культуры России. Известный российский кинематографист Александр Роднянский выступил продюсером анимационного фильма "Найти Анну Франк" (Where is Anne Frank), участвующего в фестивале вне конкурса. А в программу Cannes XR включен анимационный сериал Георгия Молодцова "Под подушкой" (Under the pillow) в VR-формате. В цикл "Классика Канна" вошел советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" (Le Repentir, 1984).

Фестивальный потенциал

По мнению генерального директора "Роскино" Евгении Марковой, картина "Белой дороги!" имеет большой фестивальный потенциал и найдет свою аудиторию. Она напомнила, что у российской киноиндустрии уже есть ряд успешных проектов, созданных с международными партнерами. "Это универсальные истории, понятные и интересные зарубежному зрителю", - подчеркнула Маркова. По словам генерального директора, "Роскино" разработало пакет мер для системной поддержки таких проектов.

Старейший международный киносмотр, Каннский фестиваль был основан 75 лет назад. В прошлом году устроителям пришлось отказаться от его проведения в очном формате из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. В этом году фестиваль, который обычно проводится в мае, был отложен до лета в связи с продолжением пандемии коронавируса. Он проводится при соблюдении строгих санитарных мер.