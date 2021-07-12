"Союзмультфильм" планирует провести в Новосибирске фестиваль к юбилею студии

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует провести фестиваль, посвященный 85-летнему юбилею студии, в Новосибирске, ранее выбранном в качестве одной из площадок празднования. Дата проведения фестиваля будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил ТАСС директор студии Борис Машковцев.

"Я очень надеюсь, что нам удастся провести фестиваль, посвященный юбилею студии. Мы это обсуждали с руководством региона, идея была сама по себе поддержана, но, конечно, нам приходится ориентироваться на ситуацию с эпидемией. И в этом, конечно, определенное, я бы сказал, благо анимации как искусства, что мы все равно приходим к каждому зрителю и в каждый дом через наши фильмы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мероприятие планируется провести до конца года.

В свою очередь вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в разговоре с ТАСС рассказала, что городские власти рассчитывают провести фестиваль к юбилею студии осенью, когда станет возможным снятие действующих в регионе ограничений на проведение массовых мероприятий. Как пояснила вице-мэр, его программа включает в себя мастер-классы мастеров "Союзмультфильма", масштабные развлекательные мероприятия для жителей Новосибирска, которые пройдут на территории парков и скверов, а также шествие со знакомыми с детства героями мультфильмов студии. Терешкова отметила, что в фестивале планируется участие первых лиц "Союзмультфильма".

Ранее она сообщала, что Новосибирск станет одной из основных площадок празднования 85-летия студии. В апреле мэрия Новосибирска и "Союзмультфильм" подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому на базе детской киностудии "Поиск" в Новосибирске будет создан методический центр для довузовской подготовки в области анимации и мультипликации. По словам Терешковой, планируется создать трехступенчатую систему обучения мультипликаторов, которая будет начинаться в городских школах искусств - в них откроют отдельные направления анимации и мультипликации. В начале июля в городе был открыт пилотный центр анимации, оснащенный специализированной техникой для рисования. Центр позволит обучающимся освоить основы 2D- и 3D-мультипликации.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации. День рождения киностудии отмечался 10 июня. "Союзмультфильм" отпраздновал 85-летие торжественным приемом для создателей мультфильмов и джазовым концертом в зале "Зарядье".