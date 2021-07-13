Путин поздравил РАМТ со 100-летием

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Российский академический молодежный театр (РАМТ) со 100-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Российского академического молодежного театра. Отрадно, что, сохраняя приверженность традициям и уникальному идейному, творческому наследию предшественников, вы открыты для новаторских проектов и смелых художественных замыслов, приобщаете юное поколение к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового театрального искусства", - говорится в телеграмме.

Президент напомнил, что у истоков создания театра стояли такие выдающиеся представители театрального дела, как Наталья Сац и ее единомышленники. "Во многом благодаря их энергии и энтузиазму, глубокому пониманию своей миссии театр стал точкой притяжения и по-настоящему родным домом для сотен московских мальчишек и девчонок, дарил им праздник, знакомил с замечательными произведениями детской литературы, воспитывал лучшие человеческие качества", - отметил глава государства.

Путин добавил, что особые страницы истории театра связаны с Великой Отечественной войной, когда фронтовая бригада подготовила более 60 спектаклей и концертов, с которыми выступала на передовой и в госпиталях.

Датой основания театра принято считать 13 июля 1921 года. В этот день режиссеры Николай Волконский и Наталья Сац в помещении бывшего московского кинотеатра "Арс" (Тверская ул., д. 23; ныне здание занимает Электротеатр "Станиславский") поставили спектакль "Жемчужина Адальмины" по сказке финского автора Закариаса Топелиуса в обработке советского писателя Ивана Новикова.

Текущий репертуар насчитывает более 60 спектаклей по классическим и современным произведениям. В их числе "Выстрел", "Станционный смотритель" и "Метель" по произведениям Александра Пушкина, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Приключения Тома Сойера" и "Принц и нищий" по произведениям Марка Твена, "Два веронца" и "Ромео и Джульетта" по пьесам Уильяма Шекспира, "Алые паруса" по произведению Александра Грина, "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна, "Цветы для Элджернона" по произведению Дэниела Киза. Также на сцене РАМТ осуществляются постановки оперных и балетных спектаклей, подготовленных другими театральными коллективами.