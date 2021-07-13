Музей истории христианства создадут в Старой Ладоге в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Музей истории христианства появится в Старой Ладоге в 2022 году. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Людмила Губчевская.

По словам Губчевской, в экспозицию войдут археологические находки, в том числе дохристианские памятники, а также иконы и другие религиозные памятники.

"Мы в следующем году должны открыть еще один музей, он будет посвящен истории христианства. Последние годы правительство Ленинградской области выделяет нам целевые средства на реставрацию икон, нам есть, о чем рассказать. Мы сможем показать и дохристианскую Русь, потому что у нас есть кресты, найденные во время археологических раскопок, они относятся к периоду до крещения Руси, и храмовые памятники. Мы покажем впервые обетные кресты, которые ставились на месте утраченных памятников", - рассказала директор музея-заповедника.

Музей истории христианства разместится в Доме купца Петра Калязина, экспозицией будет занят второй этаж. По словам Губчевской, экспозиционный план находится в работе. "Мы постараемся сделать экспозицию интересной, показать максимум предметов музейного значения, потому что музей - это все-таки подлинные памятники, а не какие-то реплики. И в то же время очень корректно вписать интерактивные элементы, опыт у нас уже есть с нашей Стрелочной башней", - сказала она.

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси. Археологические исследования на территории Старой Ладоги выявили памятники и более ранних эпох. На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории, археологии и архитектуры. В комплекс памятников входят крепость, храмы и два средневековых монастыря.

С конца XVIII века в Старой Ладоге ведутся археологические раскопки, с 1973 года там ежегодно работает экспедиция Института истории материальной культуры РАН. За время исследований археологи открыли в Старой Ладоге около 40 тыс. находок, большинство из которых переданы в фонды Староладожского музея-заповедника, который отмечает в этом году 50 лет с момента основания.