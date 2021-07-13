Зеркала XVIII века из Дома Толстого отреставрируют в рамках юбилея "Ясной Поляны"

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Зеркала в резных рамах и подзеркальные столики XVIII века, находящиеся в экспозиции Дома Толстого в "Ясной Поляне" в Тульской области, отреставрируют к 100-летию музея-усадьбы, которое отмечается в 2021 году. Работы проведут в Санкт-Петербурге, специалисты выполнят расчистку рам, восстановят утраченные элементы и золочение, сообщила во вторник пресс-служба музея-усадьбы.

"Части зеркал из Залы Дома отправились на реставрацию в Санкт-Петербург. Работы проведет художественно-реставрационная группа "Артстудия". Специалисты сделают расчистку рам и подзеркальных столиков, восстановят утраченные декоративные элементы и выполнят золочение деталей", - говорится сообщении.

По данным пресс-службы, зеркала принадлежали семье матери писателя - Волконским, по ряду признаков, в том числе по резному растительному орнаменту в стиле рококо, рамы зеркал датируют 1740-и годами, а подзеркальные столики - одним-двумя десятилетиями позднее. В последний раз их реставрацию проводили в 1954 году специалисты Государственного исторического музея. "Мастера промыли рамы и деревянные части подзеркальников от загрязнений и обработали предметы формалином. Поверхности рам покрыли тонким слоем шеллака и бронзы, а подзеркальники - бронзой и сусальным золотом", - отметили в пресс-службе.

Теперь реставраторам предстоит найти аналог утраченной декоративной резьбы и повторить утерянные элементы. При этом для сохранения исторической достоверности на рамах и столиках оставят так называемые следы бытования. "Это мелкие царапины и сколы, которые необходимо оставить, чтобы рамы соответствовали интерьеру некогда жилого мемориального дома и органично смотрелись среди других предметов", - добавили в пресс-службе.

Средства на реставрацию зеркал выделило Министерство культуры РФ, в Дом Толстого восстановленные предметы вернут к началу 2022 года.

О музее-усадьбе "Ясная Поляна"

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.