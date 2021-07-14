Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" откроется в Новом Иерусалиме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посвящение Игорь Стравинскому, Астору Пьяццолле и Полине Виардо войдут в программу IV музыкального фестиваля "Лето. Музыка. Музей", который откроется в среду на территории подмосковного музейного комплекса "Новый Иерусалим". Об этом сообщил художественный руководитель смотра, главный приглашенный дирижер Госоркестра России им. Светланова Василий Петренко.

"Фестиваль во много посвящен фигуре Игоря Стравинского", - отметил Петренко, напомнив, что в 2021 году музыкальный мир вспоминает Стравинского в связи с 50-летием со дня смерти композитора. Так, на открытии фестиваля прозвучит сюита из балета "Жар-птица". Также гостей опен-эйра ждут Первый концерт для фортепиано с оркестром Равеля и редко исполняемая фантазия "Русалочка" Цемлинского. Вместе с Госоркестром и Петренко на сцену выйдет пианист Кирилл Герштейн.

Впервые на фестивале выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, 15 июля он исполнит сочинения Россини и Моцарта. Столетие со дня рождения Пьяццоллы 16 июля отметят гитарист Артем Дервоед и баянист Иосиф Пуриц, виолончелист Миша Майский и Госоркестр им. Светланова сделают приношение к 150-летию со дня рождения Сен-Санса, а на следующий день оркестр "Виртуозы Москвы" отпразднует 200-летие с момента написания Мендельсоном его струнных симфоний. Меццо-сопрано Полина Шамаева привезет в Истру романсы на стихи русских поэтов и песни Полины Виардо (17 июля), оркестр Musica Viva - шедевры барокко, сопрано Альбина Шагимуратова - сочинения Рахманинова, Стравинского и Малера (18 июля).

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья, фестиваль пройдет с соблюдением всех действующих антиковидных норм и требований. Максимальное число зрителей на всех концертах не превысит 500, будет обеспечена дистанция. Кроме того, для желающих пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции на фестивале будет работать мобильный пункт вакцинации.