В Нижнем Новгороде к юбилею открыли выставку с первыми гравюрами и картами города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI-ХХI веков" открылась в среду в нижегородском центре современного искусства "Арсенал". Посетители могут увидеть первую карту Волги, первое изображение города на гравюрах середины XVII века, а также карты, на которых впервые отмечен Нижний Новгород.

"Выставка, которую вы увидите, для любителей истории абсолютно исторична, ее интересно смотреть, изучать. Интересно осмотреть город, которого уже нет, интересно проследить путь его развития от маленькой приграничной крепости до индустриального гиганта. Интересно посмотреть, как художники воспринимают его. Все это замешано в очень интересную экспозицию. Здесь есть еще и интерактив, здесь есть станки, несколько раз в неделю будут проходить мастер-классы", - сказал на открытии замгубернатора области, министр культуры региона Олег Беркович.

Он считает, что на выставке можно провести несколько часов, рассматривая карты и мелкие детали различных гравюр.

"Очень интересно наблюдать и смотреть на карту, какая это была другая и совершенно непривычная проекция, и искать на ней современные города: Нижний Новгород, Саратов и Астрахань. Вся выставка, если совсем просто сказать, она залипательная. Ты ходишь и не можешь от этих карт отлипнуть, рассматриваешь детали. Сейчас еще повесят лупы около некоторых гравюр, чтобы можно было совсем мелкие детали рассматривать. Отдельно приду сюда в воскресенье, чтобы посмотреть повнимательнее", - добавил Беркович.

По словам директора центра современного искусства "Арсенал" Анны Гор, выставка посвящена 800-летию города и рассказывает о том, каким Нижний Новгород видели мастера на протяжении нескольких веков. "Необычность в том, что это выставка - образ. Это образ города, который рассказывает о его восприятии, это первая и самая главная идея выставки. Рассказывает выставка о необычном взгляде на нашу территорию. Кроме того, это выставка - образ коллекции Вячеслава Хуртина", - рассказала Гор.

На выставке представлены работы в том числе основателя и руководителя Технического музея Нижнего Новгорода, коллекционера Вячеслава Хуртина. Как он сам отмечает, первая гравюра появилась у него около 15 лет назад. "Я считаю это этапом, когда я начал их целенаправленно коллекционировать. Не все гравюры или карты вошли в выставку, но она, на мой взгляд, очень интересна и тем, что впервые в истории нашего города можно будет увидеть его самое первое изображение, самые первые гравюры 1647 года, 1656 года, 1711 года, 1719 года, то есть, такого не было никогда", - рассказал Хуртин.

Карта Волги и Река времен

На выставке представлено более 100 работ, которые входят в коллекцию Вячеслава Хуртина. Одна из них - первая карта Волги. "Первая карта реки Волги - это карта 1659 года, в этом ее уникальность. Это Адам Олеарий, он приезжал в Нижний Новгород, в этом месте они садятся на корабль "Фредерик", построенный здесь, и начинают свой путь до Каспия. Они останавливались и фиксировали все населенные пункты, в основном, по правому берегу", - рассказал ТАСС коллекционер.

Еще одна интересная карта, представленная на выставке, это "Река времен", где время изображено в виде реки. "Здесь все самые значимые события от сотворения мира до 1812 года. Здесь есть история России, здесь все значимые открытия, это такой интересный экспонат", - сказал Хуртин.

На выставке также имеется фрагмент одной из первых карт Российской Империи, на которой нанесены все населенные пункты. Также здесь представлена, например, работа начала XVIII века Корнелиса де Брюйна, который тогда дружил с Петром Первым. "Он (Корнелис де Брюйн ) был очень классным художником и чертежником и просил жителей нашего города отвести его на лодке для зарисовки, но был какой-то праздник, люди перегуляли, и никто его не отвез. В результате он бегло набросал [работу] и забыл нарисовать несколько башен кремля", - рассказал собеседник.

Изображения зимней и летней Стрелки

На стендах представлено уникальное изображение Нижнего Новгорода, появившееся в книге немецкого ученого и дипломата Адама Олеария, посетившего город летом 1636 года. Изображение представляет собой взгляд на Нижний Новгород издалека. Работа интересна тем, что впервые показывает характер городского ландшафта. "Наш город - это что-то, находящееся на возвышенности, над рекой, это что-то расположенное на сложном рельефе, имеющее нижнюю часть и верхнюю, кольцо каменных стен", - рассказал журналистам один из кураторов выставки Антон Марцев.

Еще одну работу для выставки сделал француз Жан-Франсуа Пьетропаоли, который в декоративной форме изобразил вид сверху на нижегородскую Стрелку - место слияния рек Ока и Волга. Работы представлены в двух вариантах - "Стрелка летняя" и "Стрелка зимняя".

"Здесь план города осмыслен в таком декоративном ключе и ключе представления о том, как план города влияет на жизнь. Здесь есть такие центры силы - Кремль, улица максима Горького, Печерский монастырь, стадион. Они создают такую карту-ауру нашего города. Работы называются "Стрелка летняя" и "Стрелка зимняя" - разная аура, соответственно, разные времен года. Художнику было важно средствами графики изобразить полу-живописную, полу-декоративную вещь", - рассказал Марцев.

О юбилее

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили, в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.