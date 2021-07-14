Москонцерт запустит новый сезон проекта "Балетомания-21"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Балетомания-21", в рамках которого свои лучшие балетные постановки представит Государственный театр балета классической хореографии La Classique, откроется 30 июля в Москонцерте. В этом году в программу войдет премьера балета "Пахита", где будут дебютировать Варвара Терешина и Степан Косыгин, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Москонцерта.

"Тридцатого июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла стартует ежегодный проект "БаЛЕТОмания-21", организованный "Москонцертом". В его рамках свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова. Проект откроется спектаклем "Лебединое озеро" с участием звезд мирового балета - Оксаны Бондаревой и Кирилла Попова", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к открытию своего 32-го театрального сезона коллектив театра La Classique подготовил для зрителей целый месяц балетных спектаклей на сцене Москонцерта. В афише представлены такие шедевры классического репертуара как "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" на музыку П. И. Чайковского, "Жизель" композитора А. Адана, "Дон Кихот" Л. Минкуса.

"В этом году этом зрителей ждет премьера -гран Па балета "Пахита". Он дополнит вечер одноактных балетов, где уже представлены хорошо знакомые зрителям "Кармен" и "Вальпургиева ночь". Этот спектакль соединит в себе три постановки о любви, страсти, судьбе и земных удовольствиях. Увидеть обновленный вариант вечера одноактных балетов и премьеру "Пахиты" можно 20 и 27 августа в 19:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что дебютировать на "Пахите" будут Варвара Терешина и Степан Косыгин. Кроме того, новинкой сезона станет - балет "Дон Кихот". Его коллектив покажет 6, 7 и 26 августа. "Балетомания" является специальным проектом Москонцерта и уже в третий раз проходит на сцене Москонцерта. Билеты на спектакли можно приобрести онлайн у билетных операторов или на сайте Москонцерта. Также в учреждении соблюдаются все меры, принятые ответственными и руководящими органами, для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Театр балета классической хореографии придерживается всех актуальных правил, направленных на борьбу с коронавирусом. В зале Москонцерта организована шахматная рассадка, а билеты продаются через кресло. Несмотря на то, что максимальная заполняемость составляет 50% от общего числа посадочных мест, уже второй год подряд нам удаётся сохранять цены на билеты на прежнем уровне", - добавили в пресс-службе.