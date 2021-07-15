Кинофестиваль "Алые паруса Артека" посвятили памяти Ланового

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 15 июля. /ТАСС/. Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека", открылся в среду в Гурзуфе. В 2021 году он посвящен памяти умершего от коронавируса народного артиста СССР Василия Ланового, на протяжении многих лет занимавшего пост президента мероприятия, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими церемонии на главной сцене Международного детского центра "Артек" стали Эвелина Бледанс и Денис Бузин. Также участие в торжественном открытии фестиваля приняли актеры Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Марат Башаров, художник Никас Сафронов и другие деятели искусства.

"Алые паруса Артека" - это прекрасный пример того, как "Артек" умеет объединять тысячи людей из России и других стран, вдохновленных одной идеей. На протяжении многих лет здесь собирались мастера кино, режиссеры, кинозвезды, чтобы поделиться своим искусством с самыми благодарными зрителями на свете - артековцами", - уверен генеральный директор "Артека" Константин Федоренко.

В программе кинофестиваля в 2021 году почти 50 конкурсных фильмов. Один из них - "Белый снег". Это история о лыжнице, основанная на реальной истории трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

"Мне предложили сделать экранизацию моей биографии, и я согласилась. Нисколько не жалею: фильм получился прекрасный. Хотелось бы, чтобы ребята увидели в этом фильме, что не нужно сдаваться, нужно идти к своей цели", - отметила Вяльбе в беседе с ТАСС.

Как и съемки кинокартин, фестиваль традиционно начался с разбивания тарелки - на счастье. В 2021 году блюдо, на котором оставили автографы все артисты-участники, разбили вице-президенты фестиваля Наталья Гвоздикова и Андрей Соколов.

Памяти Ланового

На протяжении многих лет президентом фестиваля был известный актер Василий Лановой. В 2021 году он скончался, заразившись коронавирусом. Члены оргкомитета, вспоминая, сколько Лановой делал для фестиваля "Алые паруса "Артека" и каким человеком он был, говорят: "Мы все осиротели."

"Василий Семенович был как член семьи, мы всегда были под его крылом. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, если видели его в зале - на него равнялись все. Мы с Василием Семеновичем мечтали, что на 30-й фестиваль (следующий, сейчас оно проводится в 29-й раз - прим. ТАСС) привезем всех, кто когда-либо бывал у нас. А сейчас мы собираемся со следующего года официально назвать фестиваль именем Василия Ланового, пытаемся разобраться, как это сделать официально", - рассказала директор ассоциации "Киногром" и основатель "Алых парусов Артека" Ирина Громова.

Художник Никас Сафронов отметил, что Лановой, несмотря на то, что был из советского поколения актеров, хорошо известен современным детям, и зал "Артека" во время встреч с ним всегда был полон. Лановой, напомнил художник, известен в том числе благодаря роли капитана Грея в фильме "Алые паруса". Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова вспомнила, что Лановой возвращался к этому образу и много лет спустя. "Однажды, он устроил нам сюрприз. Мы гуляли по набережной Ялты, а он договорился, чтобы подошел корабль с алыми парусами. Сам Василий Семенович стоял в шляпе у борта и махал нам", - рассказала она.

Артист Александр Михайлов добавил, что Лановой во многом был примером для детей "Артека". "Он был патриотом - не квасным, а настоящим. Он был боец, при том, что был очень чистый человек. И дети у него могли научиться любви к Родине", - считает он.

По данным оргкомитета, в 2021 году запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти Ланового, в том числе показ знаменитых фильмов с участием актера: "Алые паруса", "Офицеры", "Полосатый рейс", "Барышня-крестьянка". Пройдет большой музыкальный вечер.

"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей.