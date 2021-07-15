Создатели фильма "Нюрнберг" объявили исполнителей главных ролей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главных героев в остросюжетном фильме Николая Лебедева "Нюрнберг" сыграют актеры Сергей Кемпо, для которого это первая большая кинороль, и Любовь Аксенова. Об этом ТАСС рассказали создатели картины на съемочной площадке в Москве.

Первый этап съемок "Нюрнберга" проходил весной в Чехии, в настоящее время команда фильма продолжает работу на студии "Мосфильм".

"Для меня это, с одной стороны, огромный груз ответственности, с другой стороны, я понимаю, что это подарок жизни. Благодаря Николаю Лебедеву началось мое становление как актера, впервые я снимался у него в "Легенде №17". Я очень признателен, что он в меня поверил, и понимаю, что не имею права подвести. Находиться здесь и заниматься творчеством вместе - для меня счастье", - сказал он.

По сюжету герой Кемпо по фамилии Волгин работает переводчиком. Его семья погибла в блокаду Ленинграда, а брат пропал без вести. Волгин узнает, что брат может находиться в Нюрнберге, и отправляется туда на поиски. "Часто говорят, что раньше люди были другими, и я с этим согласен. Мои бабушка и дедушка воевали, и я с уверенностью могу сказать, что мой дед - человек с другим воспитанием. Он привил мне такие качества, как честь, достоинство, отвага, чувство правды. Работая над образом я, прежде всего, основывался на этих качествах", - пояснил Кемпо.

Аксенова, которая играет центральную женскую роль, рассказала, что тоже впервые участвует в работе над фильмом такого масштаба, и подчеркнула важность темы, о которой он рассказывает. По словам Аксеновой, ее героиня в юном возрасте против своей воли попадает на работу на военный завод в Германии, становясь одной из тех, кого тогда называли угнанными пленными. "Лена пережила ад. Современному человеку сложно понять и представить, что люди так жили. Пройдя этот путь, моя героиня приходит к мысли, что каждая жизнь - это дар. Эта идея, позиция становится для нее фундаментом, она дает силы жить дальше", - поделилась актриса.

Лебедев отметил, что любит работать с молодыми артистами, поскольку они "берут зрителя своей энергией и эмоциями". "Люба - человек опытный, но я пытаюсь вывести ее из зоны комфорта, чтобы она открывала что-то новое в себе и в героине. Мне кажется, в ней есть сила, упорство и нежность, она соответствует стальному, но очень хрупкому характеру героини. <…> Сергей сам по себе очень светлый и чистый человек, а кино всегда считывает энергетику. Ему было сложно срастаться с героем, но он меняется, проводит сложную и тщательную актерскую работу", - добавил он.

О фильме

Сценарий фильма "Нюрнберг" написан по мотивам романа "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса. Сергей Безруков играет в картине главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, Евгений Миронов - главу группы разведчиков. Также в фильме задействованы артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

После московского блока съемок кинематографисты отправятся в Германию, Бельгию и вновь вернутся в Чехию. Завершить съемки режиссер планирует к сентябрю.