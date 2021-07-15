"Мелодия" выпустила альбом Габриэля Прокофьева, внука композитора Сергея Прокофьева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровой альбом электронной музыки Breaking screens современного британского композитора Габриэля Прокофьева. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Мелодия" издает альбом электронной музыки Breaking screens современного британского композитора, диджея и продюсера Габриэля Прокофьева. Альбом был записан в последние дни перед пандемией, в феврале 2020 года, во время последних гастролей автора в России, с участием OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева", - говорится в сообщении.

Габриэль - сын художника Олега Прокофьева и внук великого русского композитора Сергея Прокофьева. Музыкант родился и получил образование в Великобритании, но признается, что ощущает особую духовную связь с Россией, передает пресс-служба. Он - автор музыки в академических, электронных и смешанных жанрах, основатель собственного лейбла Nonclassical, продюсер проекта Nonclassical Club Night, в котором современная академическая музыка чередуется с диджейскими сетами.

"Его новый альбом Breaking screens - это эмоциональное путешествие из 16 треков, пролегающее через мрачное музыкальное пространство, разочарование в обыденности жизни, <…> и растущий страх перед глобальным кризисом", - говорит британский музыкальный критик Лулу Ле Вэй, слова которого приводит пресс-служба "Мелодии".

Участвовавший в записи альбома OpensoundOrchestra - московский коллектив молодых музыкантов, созданный дирижером Станиславом Малышевым в 2018 году и специализирующийся на современной академической и электронной музыке.

Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых площадках, в том числе Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.