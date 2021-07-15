Астрахань может стать центром Прикаспийского культурно-образовательного кластера

АСТРАХАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой реализацию нацпроекта "Культура" в регионе, а также создание Прикаспийского культурно-образовательного кластера, который объединит филиалы ведущих музеев и театров России. Об этом сообщил в четверг в своем Instagram-аккаунте глава региона Игорь Бабушкин.

"С министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой обсудили актуальные вопросы реализации нацпроекта "Культура", рассказал о создании в регионе Прикаспийского культурно-образовательного кластера, который объединит филиалы ведущих музеев и театров России. Затронули и вопросы проведения знаменитых астраханских Open Air на территории астраханского кремля. В этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка, намереваемся представить оперные постановки, в числе которых кантата "Александр Невский", и провести большой концерт классической оперной музыки с участием мировых звезд",- написал Бабушкин.

Бабушкин уточнил, что особое внимание в рамках встречи было уделено теме сохранения объектов культурного наследия, в частности, проведению ремонтно-реставрационных работ Собора Святого Владимира, здания Общества взаимного кредита, КРК "Октябрь", ансамбля астраханского кремля и братских келий Спасо-Преображенского мужского монастыря в центре города.

По данным Министерства культуры и туризма Астраханской области, в 2021 году на реализацию национального проекта "Культура" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 78,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 44,3 млн рублей.

Ранее власти Астраханской области предложили создать на территории региона Прикаспийский культурно-образовательный кластер, в состав которого войдут межвузовский кампус, гостинично-деловой центр и культурно-выставочный комплекс, который мог бы объединить на территории региона филиалы главных музеев России - Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Ориентировочная стоимость проекта, планируемая к финансированию за счет государственно-частного партнерства, оценивается порядка 30 млрд рублей.