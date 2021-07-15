Фонд культурных инициатив отметил большой интерес россиян к кросскультурным проектам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россияне, подающие заявки на грант от Фонда культурных инициатив, проявляют особый интерес к кросскультурным проектам. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

"Предсказуемо большой интерес к кросскультурным проектам. Нас очень радует, что есть интерес к проектам-стартапам. Могу сказать, что во всех категориях есть заявки", - отметил он на пресс-конференции в четверг. Фонд культурных инициатив получил заявки на гранты из 82 регионов страны. Более 10 тыс. человек уже зарегистрировались на портале. Прием заявок продлится до 30 июля, и, как предполагает Карманов, больше всего заявок поступит в последнюю неделю приема.

Генеральный директор фонда рассказал, что в экспертный совет войдут около 250 человек, уже рассмотрено 130 кандидатов. "Это люди, которые имеют опыт работы в различных сферах культуры, - пояснил он. - Это количество, я думаю, ориентировочно будет порядка 250, именно такое количество сможет справиться с потоком заявок, который мы предполагаем. Если будет больше, соответственно, мы к этому тоже подготовимся, и я думаю, что мы справимся с любым объемом".

Председателем экспертного совета стал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. В состав совета также вошли худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, писатель Евгений Водолазкин, ректор ГИТИС Григорий Заславский, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, журналист Эрнест Мацкявичюс, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, директор Музея Победы Александр Школьник, председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко и другие.

Как рассматриваются заявки?

Глава фонда пояснил, что изначально специальные сотрудники оценивают техническую правильность заявок, которые затем поступают случайным образом к двум независимым экспертам. Карманов уточнил, что ни руководство фонда, ни сами эксперты не знают, к кому именно попадет заявка, что обеспечивает справедливость и прозрачность при выделении грантов.

"Затем эксперты присваивают по каждому критерию от 1 до 10 баллов, баллы умножаются на коэффициент этого критерия, и мы получаем общую цифру. Дальше мы составляем рейтинг, и эти заявки уходят на рассмотрение большому экспертному совету, который дальше может либо спасти какую-то заявку, если спорная ситуация, либо поправить в случае, если мы понимаем, что экспертиза была проведена ненадлежащим образом", - добавил директор фонда.

Член экспертного совета, глава Роскультцентра Марина Абрамова призвала присылать как можно больше качественных заявок, так как от их числа будет зависеть объем финансирования фонда на следующий год. "В этом году это и так феноменальная цифра - 3,5 млрд [рублей], а если мы с вами покажем эффективность и пришлем как можно больше качественных проектов, в следующем году эта цифра будет расти. Это точно повлияет на развитие креативной экономики страны", - считает она.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина.