В Манеже Петербурга открылась персональная выставка российской арт-группы Recycle

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Масштабная персональная экспозиция российской арт-группы Recycle, исследующая трансформацию личности под влиянием современных технологий, открылась в пятницу в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Посетители увидят интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, превращающие зрителей в участников виртуального и технологического перформанса.

"Самая первая выставка, в которой мы участвовали, была в Манеже еще до реконструкции - это был 2006 год. И спустя долгое время мы оказались здесь с персональной выставкой, это большая честь для нас. Это выставка про сейчас и про завтра. Это выставка про нашу жизнь, про этику, про взаимодействие человека с машиной, про различия, про то, что будет, про то, как [на наш взгляд] это все будет развиваться дальше", - рассказал журналистам в преддверии открытия один из создателей Recycle художник Андрей Блохин.

Часть объектов, представленных на выставке, приехала в Манеж из Лондона и Парижа, а часть создана в России, в том числе в Краснодаре - родном городе художников - основателей арт-группы. Традиционным для их творчества является использование полимерных материалов. Работа над экспозицией, получившей название "Новая природа" (New Nature) шла два года, на протяжении которых идея проекта менялась несколько раз и в результате обрела свою финальную концепцию. Авторы сосредоточились на исследовании возможности телепатии между людьми и машинами, искусственным разумом и естественным.

Игра присутствия

По словам со-основателя Recycle Group Георгия Кузнецова, готовя проект в Манеже, художники не стремились выделить какие-либо объекты, они работали над созданием единого пространства, единой идеи. На выставке "все пронизано идеей присутствия в отсутствии", отметил он.

Так, на втором этаже Манежа разместилась инсталляция "Лес истекших ссылок", созданная из пленки и пластика. "Это тотальная инсталляция, которая объединила разные объекты. <...> Текстура, которую вы видите, - это истекшие ссылки, то есть это как бы информация, но [за ней] дверь в стену, которая ведет в никуда и ничего не значит. Но при этом она все еще информация, поскольку [это] символы и знаки", - пояснил Кузнецов.

В качестве еще одного примера "Игры присутствия в одном мире и отсутствия в другом" художник назвал стелу, которую посетители видят при входе в эту часть экспозиции: "Когда вы наводите телефон (используя специальное мобильное приложение Recycle Group с функцией дополненной реальности - прим. ТАСС), она исчезает - то есть это объект, который существует только в материальном измерении, а в виртуальном отсутствует". Рядом с объектами размещены QR-коды, которые отсылают к описанию их концепции.

Среди работ Recycle предыдущих лет в Манеже показали скульптуры из проекта Blocked content ("Блокированный контент") - фрагмент инсталляции, которая демонстрировалась в павильоне России на Венецианской биеннале в 2017 году. Проект поднимает вопрос свободы в Сети и указывает на то, что единственным способом уничтожить человека в виртуальном пространстве является блокировка.

Есть также зал с экспозицией, куда зритель не может войти. Посмотреть этот раздел выставки, получивший название "Скрытая папка", можно только в записи с камеры телефона. Согласно инструкции, зритель передает свой телефон ассистенту на стойке у входа на выставку, и он будет отправлен в самостоятельное путешествие на несколько минут с включенной функцией видеозаписи.

Дополнительная программа

В рамках выставки также пройдет дополнительная образовательная программа, основными темами которой станут влияние цифровых технологий на творчество современных авторов, трансформация личности и материальной среды в эпоху виртуальной реальности, расширение возможностей мозга человека, глобальные изменения окружающей среды и климата, инновации в области науки и медицины. Кроме того, публике расскажут о направлениях современного искусства, в которых произведения создаются при помощи современных технологий, материалов и новейших выразительных средств, основанных на научных методах. 17 июля в Манеже пройдет встреча с художниками Recycle Group.

Выставка "Новая природа" будет работать в Манеже по 15 сентября, она проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О Recycle

Арт-группа Recycle создана в 2008 году художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым, выпускниками Краснодарской художественно-промышленной академии. Лауреаты премии Кандинского. Их персональные выставки проходили Нью-Йорке, Париже, Венеции, Москве, Лондоне, Киеве и многих других городах. Работы группы находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в коллекции Glasstress в Венеции, Королевском музее Шотландии и других.