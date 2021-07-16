Эрмитаж открыл в Зимнем дворце галерею искусства Центральной Азии из запасников

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл 16 июля на третьем этаже Зимнего дворца галерею искусства Центральной Азии от Индии до Китая II - XIX веков. Показ вещей, которые ранее хранились в запасниках и не были доступны публике, стал возможен после переезда произведений европейского искусства XIX - начала XX веков в залы Главного штаба.

"Мы открываем восточную запасную галерею Государственного Эрмитажа. У нас замечательная экспозиция, которая соединяет Среднюю и Центральную Азию, места, расположенные на торговых путях, которые европейцы назвали Шелковым путем. Эти вещи вместе рассказывают потрясающие истории - они соединяют материалы археологических работ и непохожие, разные живописные произведения, такие как настенные росписи Пенджикента, росписи монастыря Безеклик, скульптуры Гандхары, памятники Хорезма. Все это целый мир, мирное перекрестье влияния Китая и Индии", - сказал во время открытия выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Центральная Азия была местом обитания разных народов, в том числе индийцев, монголов, тюрков, иранцев, китайцев, согдийцев, живших вдоль Великого Шелкового пути. По нему в обе стороны с востока на запад и с запада на восток шли купеческие караваны. Из Индии двигались проповедники буддизма, в Согдиане, Хорезме и Парфии главная роль принадлежала местным культам, основанным на древней иранской религии зороастризме.

Как отметили в пресс-службе Эрмитажа, единство культуры этих территорий представили в многообразии религий, стилей, художественного языка. "Показанные памятники никогда не выставлялись, и впервые экспонируются именно в одной галерее, в отличие от основных выставок отдела Востока, которые расположены на разных этажах в разных залах. Собранные вместе они свидетельствуют об общности культур, отражают сложность и разнообразие судеб народов, населявших Центральную и Среднюю Азию в первом тысячелетии нашей эры до периода ее исламизации", - сообщили в пресс-службе.