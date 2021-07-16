В Эрмитаж прибыла картина Рафаэля "Прекрасная садовница" из Лувра, которую ждали с декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж покажет посетителям на выставке одной картины шедевр Рафаэля "Прекрасная садовница", прибывший из Лувра. Как сообщила пресс-служба музея, по договоренности между музеями эта картина должна была стать экспонатом временной выставки "Линия Рафаэля" в декабре, но тогда ее не смогли доставить из Франции из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

"Шедевр эпохи Ренессанса из коллекции музея Лувра ждали в Эрмитаже еще в декабре 2020 года, когда он должен был стать частью выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020". Из-за ограничений, связанных с пандемией, "Прекрасная Садовница" прибыла в Петербург только сейчас, но благодаря этому масштабный проект "Линия Рафаэля. 1520-2020" получил продолжение выставкой одной картины из серии "Шедевры музеев мира в Эрмитаже", - сказали в пресс-службе, отметив, что выставка будет работать с 21 июля по 19 сентября 2021 года.

Выставка "Линия Рафаэля" о последователях мастера эпохи Возрождения в мировом искусстве проходила в Эрмитаже с 10 декабря 2020 по 28 марта 2021 года. Экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти (1483-1520), подготовили совместно музеями России и Западной Европы. На ней представили несколько сотен предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, в числе которых произведения Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Иванова, Венецианова, Энгра, Коро и Пикассо. Для "Прекрасной садовницы" на выставке оставили нишу, которая так и осталась незаполненной.

"Отведенная для нее парадная ниша на выставке "Линия Рафаэля" прекрасно выполнила свою роль пустого пространства со значением. Сегодня она - символ верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора. Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться "Прекрасной садовницей" в эрмитажном стиле - уединенно", - привела пресс-служба слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем" написал Рафаэлем во Флоренции в 1507 или 1508 году. Долгое время в коллекции французских правителей картина именовалась "Мария в платье крестьянки", пока коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году не дал ей название "Прекрасная садовница".