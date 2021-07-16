Фестиваль "Бродский Drive" соберет джазменов Москвы и Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Седьмой Международный музыкальный фестиваль "Бродский Drive", стартовавший 16 июля в Шереметевском саду в Санкт-Петербурге, в этом году вновь проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, сообщили организаторы. Особенностью его программы стала синергия петербургской и московской джазовых сцен.

"В этом году это уже седьмой фестиваль "Бродский Drive" в саду Фонтанного дома и, к сожалению, второй подряд в онлайн-режиме, потому что из-за ограничений Роспотребнадзора мы не можем пригласить зрителей. Тем не менее фестиваль будет проходить в полном объеме. В этом году он проходит при поддержке комитета по культуре и президентского гранта", - рассказала ТАСС директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова. Сад музея по традиции стал площадкой фестиваля.

По словам Соколовой, зарубежные гости, на приезд которых рассчитывали организаторы, не смогли принять участие в этом году из-за действующих ограничений. "Но программа все равно будет очень хорошей. <…> По-прежнему будет интересно, весело, драйвово. Я надеюсь, что те посетители музея, которые как раз будут выходить из него в этот момент, смогут услышать музыку и поучаствовать хотя бы <…> без посадочных мест", - добавила она.

Фестиваль открыло выступление Ethnic Jazz Trio - классического скрипача Владимира Шуляковского, известного широтой своих музыкальных интересов, яркого представителя нео-академической гусельной традиции Максима Анухина и перкуссиониста Марка Пыхова, в арсенале которого более полутора десятков самых разных ударных инструментов от африканского уду до русских бубенцов. В их программе - такие редкие инструменты, как древнерусский гудок, гусли, созданные по модели инструмента XI века и варган. Завершит программу первого дня новый проект художественного руководителя фестиваля, пианиста и композитора Андрея Кондакова "Посвящение Арсению Тарковскому".

Долгожданная встреча с трио Гайворонский-Кондаков-Волков

17 июля дневную серию концертов откроет московское новоджазовое трио "Второе Приближение". "В звуковой палитре трио - элементы фольклора, современной академической музыки, музыкального театра", - отметили устроители. Также в этот день ожидается совместное выступление петербургского молодежного биг-бенда Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова и московского музыканта-саксофониста, арт-директора международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергея Головня.

Вечернюю программу откроет московско-петербургский проект "Песни Элиота". Резидент фестиваля Владимир Волков представит публике "интереснейший опыт творческого сотрудничества петербургских музыкантов Руста Позюмского, Владимира Волкова с московской мультижанровой певицей Алисой Тен, в котором соединились барокко, джаз и этника с поэзией начала XX века", рассказали организаторы. Завершит программу 17 июля выступление Квартета имени Музыки. Оно пройдет при участии саксофониста Игоря Тимофеева, известного в том числе игрой в культовой группе "Аквариум" и клавишника Олега Белова из группы "Фрукты".

18 июля резидент фестиваля, трубач и композитор Вячеслав Гайворонский выступит вместе с пианистом Андреем Разиным. Затем на сцену выйдет фанк-дива Петербурга Arina Faul. Вечером публику ждет встреча с трио Гайворонский-Кондаков-Волков, которые вновь объединятся после почти двухгодичного перерыва. Этот проект они посвятят памяти инициатора и автора идеи фестиваля "Бродский Drive" Юрия Озерского, умершего в декабре 2020 года.

Финальным аккордом фестиваля станет выступление квинтета гитариста-виртуоза Евгения Побожего, одного из лидеров московской джазовой сцены. Это первый российский музыкант, ставший победителем Herbie Hancock Institute Jazz guitar Competition 2019. В составе его ансамбля выступят москвичи басист Антон Давидянц, саксофонист Артем Баденко, барабанщик Саша Машин и петербургский клавишник Михаил Марышев. Трансляция событий фестиваля идет на сайте музея и в его официальных группах в соцсетях, а также на портале Культура.рф.