Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" откроется в Суздале

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" откроется 21 июля в Суздале во Владимирской области, 16 аэростатов поднимутся над Ильинским лугом. Об этом сообщила ТАСС в пятницу один из организаторов фестиваля, представитель федерации воздухоплавания Ярославской области Дарья Корякина.

"Фестиваль "Золоте кольцо России" откроется 21 июля в Суздале, ожидается 16 аэростатов. С 23 июля площадкой фестиваля станет Переславль-Залесский, над Плещеевым озером в воздух поднимутся 18 аэростатов", - сказала Корякина.

По ее словам, в фестивале примут участие команды из Белгорода, Калуги, Костромы, Переславля, Нижнего Новгорода, Самары, а также Москвы и Московской области. Гостей также ожидает шоу "Ночное свечение тепловых аэростатов". Фестиваль завершится 25 июля в Переславле-Залесском.

Организатором фестиваля выступает федерация воздухоплавания Ярославской области. Более 20 лет организаторы проводят фестивали воздухоплавания в Переславле-Залесском и Ростове Великом, а также в Суздале. Соединив в программе Суздаль и Переславль, организаторы хотели показать связь городов Золотого кольца.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут включили Углич.