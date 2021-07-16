СМИ: HBO Max разрабатывает еще два анимационных сериала по мотивам "Игры престолов"

ТАСС, 16 июля. Стриминговая платформа HBO Max в настоящее время рассматривает возможность создания как минимум двух анимационных сериалов по мотивам "Игры престолов", сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter. В январе 2021 года стриминговая платформа анонсировала начало разработки еще одного анимационного проекта.

Как сообщает издание, действие одного из трех сериалов будет происходить на территории Золотой Империи И Ти, которую не показывали в оригинальном сериале. Земли являются одними из старейших, на создание империи писателя Джорджа Мартина вдохновил Древний Китай.

По данным журнала, в HBO Max никак не прокомментировали информацию о создании двух новых проектов. В целом платформа наращивает объемы подобного контента для взрослых, недавно дав зеленый свет анимационному сериалу о Бэтмене.

Предполагается, что в 2022 году состоится премьера еще одного приквела по мотивам "Игры престолов", рассказывающего о событиях, произошедших за 200 лет до основных событий сериала. О начале работы над проектом под названием "Дом дракона" было официально объявлено в октябре 2019 года.

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию. Сериал, пользующийся популярностью во многих странах, был удостоен целого ряда престижных наград, в том числе десятков премий Emmy.