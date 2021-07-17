На Каннском кинофестивале назовут обладателя "Золотой пальмовой ветви"

КАНН, 17 июля. /ТАСС/. Международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли назовет в субботу обладателя "Золотой пальмовой ветви" - высшей награды этого старейшего киносмотра. Церемония награждения состоится в последний вечер форума во дворце Palais des Festivals на набережной Круазет.

Борьбу за одну из самых престижных наград в области кинематографии вели 24 картины. В числе претендентов на победу - фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Его европейская премьера прошла в Канне в понедельник. Фильм российского режиссера входит в список лент с самыми высокими шансами на победу. Две его предыдущие картины - "Ученик" (2016) и "Лето" (2018) - были отмечены в Канне высокими наградами.

Как пишет французская газета Le Monde, новый фильм Серебренникова является поистине одним из самых поразительных в киноконкурсе. "Эта лента более чем на два часа уносит зрителя в настоящее кинематографическое путешествие", - отмечает издание.

Другие претенденты

Сильным претендентом ветераны фестиваля считают и фильм японского постановщика Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" (Drive my car, 2021). Фестивальные критики высоко оценили работу Хамагути и его соавтора Такамазы Ооэ, их трактовку текстов Чехова и японского писателя Харуки Мураками, поэтичную камеру Хидэтоси Синомии и безупречный актерский ансамбль картины.

Фильм режиссера Леоса Каракса "Аннетт" (Annette, 2021) открывал фестиваль, и это, несомненно, дает французской картине дополнительные шансы. Каракс известен такими лентами, как "Любовники с Нового моста" (Les amants du Pont-Neuf, 1991), "Пола X" (Pola X, 1999) и "Корпорация "Святые моторы" (Holy Motors, 2012). Главные роли в новой картине исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. По мнению критиков, именно Котийяр может достаться приз за лучшую женскую роль. В ее личной коллекции есть премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Сезар" за создание образа Эдит Пиаф в картине "Жизнь в розовом цвете" (La Mome, 2007). Однако главную награду Каннского кинофестиваля актриса пока не получала.

Режиссер и актер Нанни Моретти два десятилетия назад был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за драму "Комната сына" (La stanza del figlio, 2001), а в этом году представил аудитории свой новый фильм "Три этажа" (Tre Piani, 2021).

Разрушая табу

Объектом внимания прессы стала лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" (Benedetta, 2021), снятая на основе книги Джудит Браун "Нескромные поступки" (Immodest Acts). Картина, действие которой происходит в католическом монастыре в XVII столетии, нарушила многие табу. Новому фильму Верховена, главную роль в котором сыграла французская актриса Виржини Эфира, уже предсказывают не менее громкий резонанс, чем показанному в Канне в 1992 году другому блокбастеру режиссера "Основной инстинкт" (Basic Instinct).

Фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник" (The French Dispatch, 2021) готовился еще к прошлому фестивалю. Картина рассказывает о редакции американского еженедельного журнала, работающего в Париже. В фильме сыграли Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон. Он, несомненно, повысил ставки в каннском споре.

В шорт-лист фаворитов вошла и работа иранского режиссера Асгар Фархади "Герой" (A Hero, 2021).

Многими достоинствами обладает фильм "Все прошло хорошо" (Tout s’est bien pass, 2021) французского режиссера Франсуа Озона, задействовавшего артистов Софи Марсо, Жеральдин Пайя, Ханну Шигуллу и Шарлотту Рэмплинг. По словам постановщика, это частная история, но она побуждает зрителей задуматься над отношением к жизни и смерти. "Канн - храм авторского кино, и я с особым чувством участвую в его конкурсах", - подчеркнул Озон.

Жюри, таким образом, досталась трудная миссия. "Фильмов в основной программе в этом году заметно больше, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из руководителей конкурса. - Обычно к такому состязанию допускаются не более 19-20 картин, но на этот раз их 24, и это, разумеется, прибавило работы жюри". Изобилие конкурсных лент собеседник связал с решением продюсеров отложить выпуск фильмов из-за ограничений, вызванных пандемией. "В итоге за высшую награду сегодня борются и те ленты, которые готовились к прошлому фестивалю, и новые, снятые уже в этом году", - пояснил он.

Вверх по лестнице

Главная премия фестиваля не отправлялась в Африку вот уже 46 лет - с тех пор, как такую награду в 1975 году завоевал алжирский режиссер Мухаммед Лахдар Хамина за трехчасовую фреску "Хроника огненных лет" (Chronique des ann es de braise), рассказывающую о событиях в канун войны в Алжире. Теперь такие шансы есть у режиссера из Чада Махамат-Салеха Харуна. Ранее он уже поднимался по каннской лестнице в качестве члена жюри. На этот раз он представил свой фильм "Линги, святые узы" (Lingui, les liens sacr s, 2021). Мир его героини Амины, живущей на окраине Нджамены, рушится в тот момент, когда ей предстоит спор с религиозными традициями и законом.

Израильский режиссер Надав Лапид прибыл в Канн на волне успеха. Его предыдущая картина "Синонимы" (Synonymes) получила в 2019 году главную награду Берлинского фестиваля. Своим новым фильмом "Колено Ахеда" (Le genou d’Ahed, 2021) Лапид вновь доказал, что умеет создавать напряжение в повествовании и приводить его к взрыву.

Норвежский фильм "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske, 2021) поставлен режиссером Йоакимом Триером. Героиня романтической истории, которая происходит в Осло, неизменно самостоятельна при выборе пути. Этот женский портрет нашел отклик у многих зрителей.

В ходе торжественной церемонии "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля будет вручена итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению фестивального оргкомитета за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу". Дебютной работой режиссера стала картина "Кулаки в кармане" (I Pugni in Tasca, 1965), предвосхитившая социальные протесты конца 60-х годов. Всего на счету режиссера более трех десятков картин.

В день открытия фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" была вручена американской актрисе Джоди Фостер, чья история на фестивале началась еще в 70-х годах с картины "Таксист" (Taxi Driver, 1976), где она сыграла вместе с американским актером Робертом де Ниро.

"Окно надежды"

Точку в программе фестиваля поставит в субботу вечером французская шпионская комедия "Агент 117: Из Африки с любовью" (OOS 117: Alerte rouge en Afrique noire), снятая режиссером Николя Бедосом. Внеконкурсную ленту покажут сразу же после торжественной церемонии награждения победителей киносмотра.

Главные роли в ленте исполнили Жан Дюжарден и Пьер Нинэ. Кинолента стала продолжением фильмов Мишеля Хазанавичуса про агента Юбера Бониссера де ля Бата "Агент 117: Каир - шпионское гнездо" (OSS 117: Le Caire, nid d'espions, 2006) и "Агент 117: Миссия в Рио" (OSS 117: Rio ne r pond plus, 2009). Во французский прокат лента должна выйти 4 августа.

Как считают ветераны фестиваля, киносмотр справился с поставленной его руководителями Тьерри Фремо и Пьером Лескюром задачей. Он содействовал восстановлению важнейшего из искусств после трудного периода, связанного с пандемией. Вирус, заметил один из коллег, еще не сказал своего последнего слова, но фестиваль открыл "окно надежды" и помог фильмам вернуться в залы, где их ждут зрители.