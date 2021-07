Умер рэпер Биз Марки

ТАСС, 17 июля. Американский рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки (Biz Markie), умер на 58-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.

По его данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Сообщается, что рэпер умер в больнице.

"Творческое наследие <...> [Biz Markie] останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой", - приводит издание слова представителя семьи.

Как сообщает телекомпания CNN, Холл приобрел всемирную известность в 1989 году, когда его песня Just a Friend ("Просто друг") вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps ("Биз никогда не спит") стал золотым. Он также снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая научно-фантастическую комедию "Люди в черном 2".