Марко Беллоккьо удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

КАНН, 17 июля. /ТАСС/. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" 74-го международного Каннского кинофестиваля вручена в субботу итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению оргкомитета смотра за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу".

Награду Беллоккьо получил из рук итальянского режиссера Паоло Соррентино в ходе торжественной церемонии закрытия киносмотра, которая проходит в главном зале Фестивального дворца "Люмьер".

Дебютной работой Беллоккьо стала картина "Кулаки в кармане" (I Pugni in Tasca), предвосхитившая социальные протесты конца 1960-х годов. Всего на счету итальянского мэтра - 32 фильма, многие из которых высоко оценены критиками и зрителями.

Беллоккьо стал десятым лауреатом высшей награды Каннского кинофестиваля. В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" удостаивались мастера, чьи имена давно вошли в зал славы мирового кинематографа: Жанна Моро, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Мануэл де Оливейра, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда, Ален Делон. Во время церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля 6 июля "Золотая пальмовая ветвь" была вручена американской киноактрисе Джоди Фостер за "яркое и талантливое служение Десятой музе".