Премьер Мариинки Кимин Ким даст вечер балета, посвященный 10-летию своего творческого пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Премьер Мариинского театра Кимин Ким выступит в воскресенье с творческим вечером, посвященным 10-летию своего творческого пути на прославленной сцене. Этот концерт станет заключительным событием XXIX музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

В программу включены фрагменты из "Баядерки" и "Легенды о любви", а также дивертисмент номеров, в том числе дуэт из балета "Парк". В вечере примут участие прима-балерины Виктория Терешкина и Олеся Новикова. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Арсения Шуплякова.

"Конечно, Кимин одарен от природы, но самое главное, что он очень трудолюбивый и очень музыкальный артист, который всегда ищет, что можно сделать лучше. И к этому он стремится не для того, чтобы себя показать, а именно чтобы создать образы, чтобы зрителю были понятны те чувства, которые он испытывает", - сказал ТАСС педагог артиста Владимир Ким.

По его словам, в этом вечере собирались принять участие друзья Кимина из "Гранд-опера", которые не смогли приехать из-за коронавируса. "Но все равно я считаю, что программа покажет его разноплановость, как он вырос и становится уже мастером. В "Баядерке" он покажет технический уровень, в партии Ферхада предстанет художником, а дивертисменты - это уже разные направления", - прокомментировал программу Владимир Ким.

Вместе со своей супругой, бывшей солисткой Мариинского театра Маргаритой Куллик, он пестовал юношу еще в Сеуле, откуда родом этот танцовщик. После окончания Корейского национального университета искусств и полугодичной стажировки в Мариинском он дебютировал здесь в партии Али в балете "Корсар". С 2012 года Кимин - солист балетной труппы Мариинского театра, а уже через три года он стал премьером труппы.

В блистательной коллекции наград мастера - первые премии балетных конкурсов в Риме, Москве, Сеуле, Джексоне, Варне. Он завоевал два Гран-при - международного конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь) и конкурса Youth America Grand Prix в Нью-Йорке. В 2016 году артист стал победителем (в паре с Ренатой Шакировой) проекта "Большой балет" телеканала "Россия-Культура" и получил престижную премию Benois de la Danse.

Финальный аккорд фестиваля

"Звезды белых ночей", начавшиеся 27 мая, подтвердили свою репутацию самого продолжительного и по-настоящему звездного фестиваля Петербурга. В свой заключительный день этот марафон будет проходить одновременно на трех площадках.

Причем первая оперная премьера фестиваля - "Орлеанская дева" Петра Чайковского - будет показана на Новой сцене дважды - днем и вечером в разных составах.

А в Концертном зале Мариинского пройдет вечер фортепианных квартетов "Моцарт. Форе. Брамс", который подготовили пианист Николай Луганский, скрипач Никита Борисоглебский, альтист Максим Рысанов и виолончелист Нарек Ахназарян.