{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла мать актера Хавьера Бардема

Ей было 82 года

ТАСС, 18 июля. Испанская актриса кино и театра Пилар Бардем умерла на 83 году жизни в Мадриде. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

"Мы хотим поделиться новостью о том, что наша мать, наш пример, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и окруженная любовью своих близких ", - приводит издание сообщение, которое разместили в социальных сетях дети актрисы Карлос, Моника и Хавьер.

За свою практически пятидесятилетнюю творческую карьеру Пилар Бардем сыграла в более чем 80 фильмах, 43 пьесах и 31 телесериале, завоевав премию "Гойя" как лучшая актриса второго плана за работу в картине "Никто не расскажет о нас, когда мы умрем" (Nadie hablar de nosotras cuando hayamos muerto, 1995). Актриса была хорошо известна в Испании благодаря борьбе за права женщин.

Все трое детей Пилар также посвятили себя актерскому мастерству. Хавьер Бардем добился мировой известности, завоевав кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007).

Теги
Испания
Премьер Мариинки Кимин Ким даст вечер балета, посвященный 10-летию своего творческого пути
Он станет заключительным событием XXIX музыкального фестиваля "Звезды белых ночей"
Читать полностью