Умерла мать актера Хавьера Бардема

ТАСС, 18 июля. Испанская актриса кино и театра Пилар Бардем умерла на 83 году жизни в Мадриде. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

"Мы хотим поделиться новостью о том, что наша мать, наш пример, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и окруженная любовью своих близких ", - приводит издание сообщение, которое разместили в социальных сетях дети актрисы Карлос, Моника и Хавьер.

За свою практически пятидесятилетнюю творческую карьеру Пилар Бардем сыграла в более чем 80 фильмах, 43 пьесах и 31 телесериале, завоевав премию "Гойя" как лучшая актриса второго плана за работу в картине "Никто не расскажет о нас, когда мы умрем" (Nadie hablar de nosotras cuando hayamos muerto, 1995). Актриса была хорошо известна в Испании благодаря борьбе за права женщин.

Все трое детей Пилар также посвятили себя актерскому мастерству. Хавьер Бардем добился мировой известности, завоевав кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007).