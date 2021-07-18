Первый театральный фестиваль на выезде проведут в Курской области

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Первый театральный фестиваль на выезде "Авансцена" пройдет в Курской области с 26 по 30 сентября 2021 года. Гости фестиваля познакомятся с артистами, смогут посетить вечерние и дневные спектакли, принять участие в различных мастер-классах, обсудят проблемы современного театра, сообщила ТАСС в воскресенье помощник художественного руководителя Курского государственного драматического театра Ольга Люстик.

"Мы выиграли грант фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" на проведение фестиваля нового формата в сентябре - Курский драматический театр открывает первый большой театральный фестиваль на выезде. Мы покажем не только вечерние спектакли, но и будем проводить днем различные мероприятия - мастер-классы по актерскому мастерству, ораторству, пластике, моноспектакли, творческие встречи на различных площадках", - сказала собеседница агентства, отметив, что все мероприятия фестиваля пройдут для гостей бесплатно.

В программе фестиваля, который пройдет в Железногорске с 26 по 30 сентября примут участие артисты Курского драматического театра, ТЮЗа, молодежного театра "3Д", дома народного творчества, театра кукол. В ходе фестиваля гости обсудят проблемы современного театра, пройдут показы спектаклей "Чудик" по рассказам Василия Шукшина, "Хочу сниматься в кино" по пьесе Нила Саймона, "Холстомер" по повести Льва Толстого, моноспектакля "Знакомый ваш Сергей Есенин", театр кукол представит постановку "Антигона" французского драматурга Жана Ануя.

"В дальнейшем планируем, что такой фестиваль будет проходить один раз в два года, будем приглашать гостей из других регионов", - добавила Люстик.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру было присвоили имя М. С. Щепкина, в 1937 году - А. С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем широкую известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В настоящее время в репертуаре театра более 20 спектаклей русских и зарубежных авторов.