Первый музей Курского драматического театра откроют в 2022 году

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Первый музей одного из старейших театров России - Курского государственного драматического театра - откроют в декабре 2022 года в Курске. Экспозиции музея расскажут посетителям об истории театра, сложном процессе от зарождения постановок до их воплощения на сцене, поделилась в воскресенье с ТАСС помощник художественного руководителя театра Ольга Люстик.

"Мы включены в список старейших театров России, осенью мы открываем 230-й театральный сезон. Нам необходим музей, мы должны сохранять историю, беречь ее, на нашей сцене выступали действительно легендарные артисты, основатели русского психологического театра. Мы открываем музей в декабре 2022 года", - сказала Люстик.

Как отметила собеседница агентства, основная концепция экспозиций будущего музея связана с процессом создания спектакля от выбора пьесы до производства. В реализации проекта театру помогает Курский краеведческий музей.

"Зрителю будет интересно узнать, как создается спектакль - от пьесы до сцены. У нас огромное количество цехов работает над созданием спектакля. Мы сами делаем мебель, варим металл, шьем костюмы, делаем бутафорию. Хотелось бы рассказать о цехах, о великих спектаклях, которые вошли в историю и которыми мы гордимся", - добавила помощник художественного руководителя театра.

Разместить музей планируется в здании Курского драматического театра. Среди экспонатов, предварительно вошедших в собрание музея, театральные афиши XX века, костюмы, редкие экземпляры книг, личные предметы артистов, например советского актера народного артиста РСФСР Андрея Буренко, прослужившего в Курском театре более полувека.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру было присвоили имя М. С. Щепкина, в 1937 году - А. С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем широкую известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В настоящее время в репертуаре театра более 20 спектаклей русских и зарубежных авторов.