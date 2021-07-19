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"Эрмитаж-Урал" собрал около 12 тыс. посетителей за первые две недели работы

Гости приходили на летний лекторий, посвященный европейскому искусству разных эпох

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" собрал 12 тыс. посетителей за первые две недели работы с 3 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Изначально "Эрмитаж-Урал" планировалось открыть в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии сроки были перенесены - его открыли 1 июля 2021 года, центр начал принимать посетителей 3 июля.

"С момента открытия - всего за две недели - его посетили почти 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В частности, гости приходили на летний лекторий, посвященный европейскому искусству разных эпох, которое представлено в залах новой постоянной экспозиции и на временной выставке "От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа". Лекции планируется проводить каждый четверг. Выставка из собрания Государственного Эрмитажа "От романтизма к импрессионизму" будет работать до 31 октября.

"Эрмитаж-Урал" размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном находятся экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В июне в город доставили около 80 работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа. В частности, здесь представлены картины Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

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