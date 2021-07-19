Власти Екатеринбурга планируют обновить около двух десятков объектов культурного наследия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать в 2021-2025 годах порядка двух десятков объектов культурного наследия. В их число вошли "Дом контор", "Здание первого городского театра", "Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу", "Усадьба Ошурковых" и другие, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики администрации города.

"Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился внести изменения в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории уральской столицы, подлежащих ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования в 2021-2025 годах. Согласно подписанному им постановлению, обновлению подвергнутся следующие объекты культурного наследия: "Усадьба Блохиной: двухэтажный жилой дом, двое ворот, ограда" <…>, "Дом купца Осокина К. Г. " <…>, "Дом контор" <…>, "Здание первого городского театра" <…>, "Дом Рязанова" <…>, "Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-1906 годах находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины" <…>, "Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу", <…> "Усадьба Ошуркова" <…>, "Усадьба Давыдовых", - говорится в сообщении.

Также в список вошли, например, дом, в котором в 1905 году находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Яковом Свердловым, госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление, "Фабрика-кухня УЗТМ" и другие объекты.