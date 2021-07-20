Кинофестиваль "Новая женственность" откроется в Москве фильмом Марии Шрадер

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Новая женственность" 20 июля откроется в кинотеатре "Художественный" в Москве. Фильмом открытия станет картина режиссера Марии Шрадер "Я создан для тебя", сеанс начнется в 20:00.

Фестиваль пройдет в "Художественном" при поддержке онлайн-кинотеатра KION. Специально для этого мероприятия программный директор кинотеатра Стас Тыркин отобрал наиболее яркие фильмы, созданные режиссерами-женщинами и представленные на главных мировых фестивалях 2020-2021 годов. Сеансы в рамках фестиваля будут идти до 27 июля. Всего за это время зрителям покажут 13 картин.

"Среди фестивальных хитов - драма о двойной жизни, фоном для которой служат реалии современного Египта "Суад", французская драма взросления "Бисер перед свиньями", венгерская мелодрама о завышенных ожиданиях в любви "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени" и социальная драма о перипетиях иммигрантской жизни на окраинах Лондона "Слушай". Полнометражный кинодебют режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Фьюер "Надругательство" расскажет о женской ярости, а шведская лента Ниньи Тюберг "Удовольствие" - о положении женщин в современной порноиндустрии", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Художественного".

Еще одной премьерой станет показ 21 июля атмосферного хоррора "Цензор" на актуальную тему цензуры в кино и о тонкой грани между ужасами в жизни и на экране. В прокате кинокартину можно будет увидеть с 22 июля.

А закроет фестиваль 27 июля российская премьера комедии "Красотка на взвод". Билеты на сеансы можно приобрести на официальном сайте "Художественного".

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения. Здание "Художественного" спроектировал архитектор Николай Благовещенский и позднее перестроил Федор Шехтель. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.