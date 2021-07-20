Восемь фильмов из коллекции Госфильмофонда представят на фестивале архивного кино в Италии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Восемь картин из коллекции Госфильмофонда России покажут на фестивале архивного кино Il Cinema Ritrovato в итальянской Болонье в разных программах, аудитории представят, в частности, четыре немых французских фильма, считавшихся утраченными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Фестиваль архивного кино Il Cinema Ritrovato ("Найденное кино") - важнейший для мирового архивного сообщества. Госфильмофонд России предоставит уникальные фильмы для нескольких программ фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

Картины "Жаждущий свадьбы" (Crazy to Marry, 1921) Джеймса Круза, "Болото" (The Swamp, 1921) и "Убийство Генерала Грязнова" (Arsena Jorjiashvili, 1921) Ивана Перестиани покажут в секции "Сто лет назад". Их представит историк кино и научный сотрудник Госфильмофонда Тамара Шведюк, которая также выступила автором и куратором другой программы, получившей название "Стася Наперковская - Альбер Капеллани. Четыре диковины из Госфильмофонда". В ней будут представлены четыре немых ленты французской киностудии Pathе Frеres, которые до недавних пор считались утраченными, в том числе "Танцовщица Шивы" (La Danseuse de Siva, 1910).

Фильм "Трудная роль" (Bhumika, 1977) представят в секции "Поэты-бунтари и революционные души: параллельное индийское кино". Все картины показаны будут показаны с 35-мм пленки. Кроме того, на фестивале состоится мировая премьера отреставрированной драматической комедии "Мой кузен" (My Cousin, 1918) с итальянским тенором Энрико Карузо в главной роли. Цифровую реставрацию проекта осуществила Синематека в Болонье, а часть материалов предоставил Госфильмофонд. Фестиваль открывается во вторник и продлится до 27 июля.