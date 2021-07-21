Фильм "Карман России" о Нижнем Новгороде покажут в летнем кинотеатре на берегу Волги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Фильм "Карман России" о Нижнем Новгороде покажут в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной в рамках внеконкурсной программы V фестиваля нового российского кино Горький fest. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля в 18:00 в рамках внеконкурсной программы V фестиваля нового российского кино Горький fest состоится показ фильма о деловых традициях Нижегородской области "Карман России" (12+)", - сказано в сообщении.

Историко-публицистическая картина, снятая студией "Намедни" под руководством Леонида Парфенова совместно с АНО "Центр 800" и АО "Нижегородская ярмарка", посвящена 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки. Цель фильма - продвижение города как туристического направления, восстановление узнаваемого бренда Нижнего Новгорода.

Фильм "Карман России" (режиссер Сергей Нурмамед) охватывает всю историю Нижнего Новгорода. В узнаваемой манере документалист Леонид Парфенов рассказывает зрителям о знаковых событиях в истории, экономике и выдающихся людях города. Автор находит на протяжении всего сюжета примеры местной инициативы, предпринимательства и делового прорыва.

В пресс-службе добавили, что повествование ведущий начинает с Волги - главной водной артерии, которая связала Европу и Азию (путешествия Афанасия Никитина в Индию, история Козьмы Минина), затем касается экономических и культурных связей региона с миром, вспоминает о купцах Блиновых, зерноторговцах Башкировых, промышленниках Рукавишниковых, а также о Максиме Горьком, Федоре Шаляпине, Петре Нестерове и Валерии Чкалове.

О фестивале

Пятый по счету фестиваль открылся 16 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Гостями церемонии открытия стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, актрисы Юлия Хлынина, Марина Зудина, продюсеры Николай Ларионов, Юлия Мишкинене и Екатерина Михайлова, актеры Сергей Шнырев, Павел Табаков.

Фестиваль стал одним из стержневых событий каркаса празднования юбилея города. Свои коррективы в формирование программы внесла и пандемия, поэтому событийная часть фестиваля растянута по времени. В конкурсной программе представлено более 10 фильмов, в этом году организаторам пришло 379 заявок на участие.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.