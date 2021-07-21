Музыкант Иманбек впервые выступит в России на фестивале в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Музыкант Иманбек, получивший премию "Грэмми" за лучший ремикс года, впервые выступит в России на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

Иманбек выступит на Нижневолжской набережной 31 июля. "Он уже успел прогреметь на весь мир своим ремиксом на трек Roses от SAINt JHN и стать обладателем музыкальной премии "Грэмми" как автор "Лучшего ремикса года". В Нижнем Новгороде состоится первое выступление музыканта в России", - говорится в сообщении.

Также участником фестиваля музыки и фейерверков станет российский коллектив диджеев Swanky Tunes, в завершение вечера нижегородцы и гости города увидят фейерверк от костромской арт-студии.

Ранее на фестивале уже выступили Хор Турецкого, Леонид Агутин, Иван Дорн, а фейерверки запускали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Черкесска.

Меры предосторожности

Допуск на фестиваль осуществляется по специальным подтверждениям в виде браслетов. Их можно получить в пунктах по маршруту движения пешеходных потоков. Условиями получения подтверждения являются сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней), сертификат об иммунизации, результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней).

В регионе также создали универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс-800". Условия получения браслетов и этого документа аналогичны.

Организаторы фестиваля предоставляют возможность сдать экспресс-тесты в специальных пунктах. Тестирование для несовершеннолетних бесплатное.