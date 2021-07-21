Место обретения Казанской иконы Божией Матери сохранили в воссозданном храме в Татарстане

КАЗАНЬ. 21 июля. /ТАСС/. Верующие, паломники и туристы смогут увидеть место обретения Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана, оно сохранено в нижнем ярусе отстроенного в Казани и открытого в среду собора. Об этом ТАСС сообщила директор Центра архитектурно-реставрационных исследований Казанского государственного архитектурно-строительного университета, заместитель председателя Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Светлана Персова.

"Когда закладывали первый храм, он был деревянный. Заложили его на том месте, где была обретена икона. Это место с привязками к топографии подробно описано Гермогеном (митрополитом Казанским в конце XVI века - прим. ТАСС). В следующем храме, который появляется в конце 1595 года, алтарь ставится над этим местом. То есть, каждый раз установка храма фиксирует место обретения. Исторический храм, на который мы ориентировались при воссоздании, строится на рубеже XVII-XIX веков, и точно так же алтарь располагается над местом обретения", - пояснила Персова.

В 1904 году Великая княгиня Елисавета Федоровна обустроила пещерный храм под названием Казанские пещеры в подвале собора. Строители увеличили высоту подвала, расширили проходы, расписали стены, а место, где была изначально обнаружена Казанская икона Божией Матери, обозначили прямоугольным углублением в полу, над которым также возвели специальное помещение, уточнила собеседница агентства.

Когда в 2016 году началось строительство нового собора на месте разрушенного, археологи обнаружили руины пещерного храма и также включили их в проект восстановления.

"Отреставрированный нижний храм был поставлен под охрану как объект культурного наследия, и сейчас это единое целое с восстановленным собором. Он был освящен еще зимой в 2020 году, там велись службы. Но раньше доступ туда был ограничен в связи с тем, что велись строительные работы наверху. Сейчас, кроме того, что освящен и открыт верхний храм, точно так же нижний храм будет открыт для всех верующих, паломников и туристов", - добавила Персова.

В среду воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери был освящен и открыт для прихожан. Божественную литургию в новоосвященном храме возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О соборе

Собор Казанской иконы Божией Матери - заново воссозданный исторический храм, который был разрушен в 1932 году. Его восстановление началось в 2016 году по указу президента Татарстана Рустама Минниханова и благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно проекту, новое здание точно повторяет прежний облик собора.

По легенде, появление первого монастыря, а затем и церкви на этом месте связано с чудесным обретением иконы Божией Матери. После пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне приснилась Богородица, которая велела ей откопать икону на пепелище. В указанном месте девочка нашла уцелевший после пожара образ Божьей Матери. С тех пор икона стала одной из самых почитаемых в России. С ней связывают благополучный исход многих событий в истории страны. Икона находилась в казанском отряде, влившемся во второе народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в октябре 1612 года. Также она была в походной церкви Михаила Кутузова. На месте находки сначала был создан женский монастырь, а позже также построена первая деревянная церковь. К концу 18 века она обветшала, и было принято решение возвести новый храм по проекту столичного архитектора Ивана Старова. Собор в стиле русского классицизма стал архитектурной доминантой города и был виден уже на подъезде к Казани. А монастырь, на территории которого был возведен собор, стал одной из святынь православия. Ежегодно на крестных ходах в Казани собирались десятки тысяч молящихся. В 1900 году в монастыре собралось около 60 тысяч православных. Обитель в разное время посещали российские монархи от Петра l до Великой княгини Елисаветы Федоровны.