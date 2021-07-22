Минкультуры планирует провести во Франции в 2022 году мероприятия, посвященные Петру I

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Министерство культуры намерено провести ряд культурных мероприятий, посвященных Петру I, во Франции в 2022 году, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова на мероприятии Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", которое проходит в Саратове в четверг.

"Мы на следующий год перенесли с этого года из-за пандемии <…>, в частности, "Петровские дни" во Франции, которые пройдут в следующем году", - сказала Манилова.

Ранее посольство Российской Федерации во Франции сообщало, что 19 марта 2021 года состоялось официальное открытие перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. Согласованные мероприятия сгруппированы по шести тематическим направлениям: партнерства и побратимства, сотрудничество в области высшего образования и научных исследований, сотрудничество в области культуры и образования, экономика и туризм, окружающая среда и спорт. Культурным пиком мероприятий Года была призвана стать встреча во Франции 40 российских директоров региональных музеев.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт- Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других городах в России и за рубежом.