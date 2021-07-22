В Мурманской области снимут фильм об адмирале Арсении Головко

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Телескопфильм" (Москва) начала снимать в Мурманской области документальный фильм об адмирале Арсении Головко, бессменном командующем Северным флотом в годы Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в четверг в центре развития кинопроизводства области. Фильм расскажет об обороне Заполярья, которая вошла в историю страны как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму.

"На этой неделе группа работает в Североморске - снимает репетицию парада ко Дню ВМФ. На следующей неделе участники экспедиции отправятся по местам, о которых писал адмирал Головко в своем дневнике. Съемочная группа планирует провести съемки в Гаджиево, Полярном, Заозерске, на полуостровах Рыбачьем и Среднем, в Мотовском заливе, в Лиинахамари", - сказал собеседник агентства.

Для съемок фильма используются воспоминания Арсения Головко, а также архивные материалы. Со съемочной группой сотрудничает сын адмирала - Михаил Арсеньевич Головко, который сейчас работает над восстановлением дневника отца.

По словам режиссера и автора фильма Дарьи Хреновой, картина посвящена не столько военным событиям, сколько человеку, на которого ложится ответственность за судьбу Северного флота. "Для фильма хотелось бы поснимать больше кадров военного быта моряков, появилась идея провести съемку экспедиции по подъему затонувших в годы войны оружия и техники", - отметила Хренова.

Арсений Головко (1906-1962) - советский военачальник, адмирал. В Великую Отечественную войну - командующий Северным флотом (1940-1946). Начальник Главного штаба ВМФ (1947-1950), Морского Генерального штаба (1950-1952), командующий Балтийским флотом (1952-1956). В его честь назван современный фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко", который войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году.

Советское Заполярье (Мурманская область, Кольский полуостров) - это единственный участок на западной границе Советского Союза, где фашистское наступление было остановлено в первые месяцы Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, после чего фронт стабилизировался и не менялся до 1944 года. Фашистские войска за эти годы не смогли продвинуться вглубь Кольского полуострова. Боевые действия велись на суше, в море и воздухе и закончились разгромом немецко-фашистских захватчиков осенью 1944 года благодаря успеху Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой были освобождены советское Заполярье и северная Норвегия.