Русский музей открыл выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная творчеству Игоря Грабаря, одного из самых известных отечественных художников-импрессионистов, открылась в Корпусе Бенуа Русского музея в четверг. Как сообщила на открытии заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, это первая выставка, на которой можно увидеть полный творческий путь Грабаря как художника-живописца.

"Выставка сильная и неожиданная. Для моего поколения, для тех, кто учился в 1960-е и 1970-е годы, Игорь Грабарь - прежде всего, редактор многотомной истории русского искусства, мы все учились по этим томам, его имя всегда было связано с искусством, но мы знали только несколько его произведений из коллекций Русского музея и Третьяковской галереи, а как о художнике, о Грабаре было известно мало. На данной выставке можно узнать Грабаря не только как исследователя, но и как пейзажиста и портретиста. Экспозиция содержит более 150 живописных полотен из 17 музеев России, собрать произведения в единое пространство было сложно, поэтому это уникальная возможность увидеть вживую", - отметила Петрова.

Экспозицию составили произведения живописи 1880-х-1950-х годов из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, архивные материалы. Также на выставке можно увидеть документальный фильм, посвященный творческой биографии Игоря Грабаря. Экспозицию можно посмотреть до 20 сентября.

Игорь Грабарь (1871-1960) в дореволюционные годы стал известен как ученый-искусствовед, он написал первую многотомную историю русского искусства и создал научную экспозицию Третьяковской галереи. Как отмечают искусствоведы, его имя неразрывно связано с Серебряным веком русской культуры. Это был крупнейший отечественный художник-импрессионист, он оказал определяющее влияние на развитие этого течения в русском искусстве. Также важен его вклад как художника, ученого и организатора в развитие отечественного искусства в советское время.