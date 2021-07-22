На Уральской индустриальной биеннале современного искусства расскажут о движении МЖК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Режиссеры-участники VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства представят пять спектаклей в квартирах, во дворе и на природе, рассказав о советском движении строительства молодежных жилых комплексов (МЖК), сообщили в четверг в департаменте информационной политики администрации города.

Движение МЖК развивалось в СССР и сочетало инициативу по строительству многоквартирного жилья своими руками и эксперимент по формированию сообщества единомышленников по месту жительства. На биеннале представят проект "МЖК-1980", посвященный 40-летию закладки первого камня в МЖК "Комсомольский" в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он стартует раньше основной программы биеннале - 25 июля.

"В ближайшее воскресенье, 25 июля, проект откроется театральной программой, состоящей из пяти спектаклей различных форматов, созданных пятью режиссерами. Организаторы поставили задачу показать феномен МЖК изнутри: в квартирах жителей, во дворе жилых комплексов, в близлежащих природных зонах", - сообщили в департаменте.

В частности, будут поставлены спектакль режиссера Татьяны Панаиоти о жизни в МЖК "Уральская свадьба, или коллективная чувственность", спектакль-квартирник "Семья" Дмитрия Касимова о том, как молодая семья въезжает в только что построенную квартиру. "На дворе 1987 год, по телевизору выступает Андрей Сахаров, в стране перестройка. Зрители увидят, что стало с идеей МЖК через 30 лет. В одном пространстве с семьей присутствуют музыканты, которые исполняют песни уральских рок-групп конца 80-х", - рассказали в департаменте.

Кроме того, в амфитеатре МЖК пройдет спектакль-концерт. Еще одну работу можно будет увидеть в Telegram - интерактивную постановку "Сон прошлого человека" в формате монологов-воспоминаний учителя истории, который принимал участие в строительстве МЖК. "В закрытом режиме для жителей МЖК пройдет спектакль-экскурсия "Сердце-мастерок". Это серия новелл о строительстве светлого будущего, в основе спектакля - бытовые сцены из жизни", - поделились в департаменте.

Проект "МЖК-1980" реализуется в сотрудничестве с "Ельцин-Центром", он включает в себя также выставки, экскурсии и другие мероприятия.

О биеннале

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ. Начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях.

Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах. Организаторы из-за ситуации с пандемией перенесли открытие биеннале в этом году с середины на конец сентября.