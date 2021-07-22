Фестиваль "Опера - всем" в Петербурге пройдет в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Десятый Санкт-Петербургский фестиваль "Опера - всем" из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом поменял свой формат и пройдет, как и прежде, под открытым небом, но в режиме онлайн. Об этом было объявлено в четверг на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Праздник пройдет с 28 июля по 7 августа на Соборной площади Петропавловской крепости, на Елагином острове и на Парадном плацу Екатерининского дворца Музея-заповедника "Царское Село" в городе Пушкин.

"Мы за 10 лет привыкли ко всяким неожиданностям в проведении фестиваля, хотя, конечно, надо было иметь долю сумасшествия, чтобы вообще начинать этот проект". - сказал на пресс-конференции музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело (Италия-Россия).

Он сравнил фестиваль с ребенком, который за 10 лет вырос, ходит, мыслит, фантазирует, "поэтому у нас такой серьезный подбор оперы, и мы уже формируем репертуар на следующий год". Мастранджело передал сердечную благодарность руководству города, комитету по культуре Санкт-Петербурга и всем друзьям фестиваля за содействие в проведении сложного по организации культурного проекта.

Подготовка юбилейной программы длилась около полугода. Двумя важнейшими принципами в организации и проведении фестиваля Фабио Мастранджело назвал разнообразие жанров и высокий исполнительский уровень каждой премьеры. В программу юбилейного фестиваля вошли четыре оперы - "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти и "Травиата" Джузеппе Верди. Исполнителями главных партий выступят российские и зарубежные певцы из разных театров.

Спектакли фестиваля "Опера - всем" будут доступны на телеканале "Санкт-Петербург", портале "Культура.РФ", на сайтах театра "Мюзик-Холл" и издания "Петербургский дневник", в социальной сети vk.com/spbdnevnik, а также на сайте международного культурного проекта "Русские сезоны".