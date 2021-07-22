Более 13 тыс. человек начали оформление заявок в Фонде культурных инициатив

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 13 тыс. заявителей начали заполнение формы на соискание гранта от Президентского фонда культурных инициатив на сайте проекта. Об этом сообщил в четверг генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"На текущий момент зарегистрировано 13,5 тыс. кабинетов. Это люди, которые зашли на сайт, зарегистрировались по своему имейлу и начали заполнять заявку", - сказал он.

Глава фонда отметил, что "это еще не ажиотажная неделя, когда приходит основной поток". "Она начнется с понедельника", - добавил Карманов, сославшись на аналитику Фонда президентских грантов. Прием заявок продлится до 30 июля, список победителей будет опубликован 15 сентября.

На грант могут претендовать проекты продолжительностью до 18 месяцев, реализация которых началась не ранее 1 июля 2021 года и завершится в декабре 2022 года. Кроме того, в их уставном капитале должно быть не более 50% иностранного капитала. На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Оценивать будут около 250 членов экспертного совета, который возглавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в текущем году выделено 3,5 млрд рублей. "У нас четыре категории: до 500 тыс., от 500 тыс. до 3 млн, от 3 млн до 10 млн, от 10 млн и без ограничения. Мы не ставим верхней планки. Это первый конкурс. Мы сейчас многого не знаем - какого масштаба проекты мы получим, каков диапазон запросов", - пояснил Карманов.